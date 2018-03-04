Bayern Münih, Çağlar'lı Freiburg'u farklı yendi

Almanya Bundesliga 25'inci hafta mücadelesinde Bayern Münih deplasmanda Freiburg'u 4-0 mağlup ederek en yakın takipçisi ile puan farkını 20'ye çıkarttı.

Schwarzwald Stadyumu'nda oynanan müsabakada deplasman ekibine galibiyeti getiren golleri 25'inci dakikada kendi kalesine Alexander Schwolow, 28'de Corentin Tolisso, 54'te Sandro Wagner ve 69'da Thomas Müller kaydetti.



Ev sahibi ekipte milli oyuncu Çağlar Söyüncü mücadeleye ilk 11'de başlarken 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Bayern Münih puanını 63'e yükselterek liderliğini sürdürürken, Freiburg 29 puanla 13'üncü sırada kaldı.