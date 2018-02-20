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Bayern Münih - Beşiktaş maçından notlar

Şenol Güneş'ten sürpriz kadro Bayern Münih'te Robben ve Ribery ilk 11'de yok Allianz Arena'da 5 binden fazla Türk Ali DANAŞ / MÜNİH, () Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Bayern Münih ile deplasmanda karşılaşıyor. Tarihinde...

Bayern Münih - Beşiktaş maçından notlar

Şenol Güneş'ten sürpriz kadro

Bayern Münih'te Robben ve Ribery ilk 11'de yok

Allianz Arena'da 5 binden fazla Türk

Ali DANAŞ / MÜNİH, ()

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Bayern Münih ile deplasmanda karşılaşıyor.
Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarından çıkarak son 16'ya kalan siyah-beyazlılar, Bayern Münih karşısında iyi bir skor yakalamak ve 14 Mart'taki rövanş maçına avantajlı çıkmak amacında.
ŞENOL GÜNEL'TEN SÜRPRİZ KADRO
Alman devine karşı nasıl bir kadro çıkartacağı günlerdir merak edilen Şenol Güneş, sürpriz sayılabilecek tercihlerde bulundu. İlk değişikliği stoper oynattığı Medel'i orta sahaya alarak yapan Güneş, Pepe'nin yanında Domagoj Vida'ya görev verdi. Tecrübeli teknik adamın defans hattında yaptığı bir diğer değişiklik Gökhan Gönül'ün yerine sağ bekte Adriano'yu oynatmak olurken sol bekte ise Caner Erkin yer aldı.
Atiba ve Medel'den oluşan orta ikilinin önünde Quaresma, Talisca ve Babel hücum hattını oluşturdu. Santrforda Vagner Love ile sahaya çıkan siyah-beyazlı takımda Negredo yine yedekler arasında yer aldı.
BAYERN MÜNİH'TE ROBBEN VE RIBERY İLK 11'DE YOK
Beşiktaş'ın kadrosundaki sürprizlerin yanı sıra Bayern Münih'te de dünyaca ünlü iki oyuncunun yer almayışı bir başka sürpriz gelişme oldu. Bayern Münih Teknik Direktörü Jupp Heynckes kadro tercihinde Ribery ve Robben'e yer vermeyerek Coman ve Javi Martinez'i ilk 11'e koydu. Bayern Münih'in hücum hattı Coman, James Rodriguez, Müller ve Lewandowski'den oluşurken orta saha ve defansta herhangi bir değişiklik göze çarpmadı.
ALLIANZ ARENA'DA 5 BİNDEN FAZLA TÜRK
Beşiktaş tarafından Almanya'ya seyirci getirilmemesine ve bilet haklarından vazgeçilmesine rağmen Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları maça büyük ilgi gösterdi. İnternet ortamından Münih taraftarlarının biletlerini satın alan Türk vatandaşları Allianz Arena'da beklenilenin çok üstünde bir çoğunluğa ulaştı. Sayıları 5 bini geçen Türk taraftarlar daha maç başlamadan Beşiktaş lehine tezahüratlarla stadı inlettiler.
Beşiktaş'ın Bayern Münih ile yapacağı maçı izlemek için Türkiye'den gelen VIP konuklar arasında siyaset, sanat ve futbol dünyasından da ünlü isimler vardı.
11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Galatasaray eski başkanı Faruk Süren ve teknik direktör Cristoph Daum gibi isimlerin yanı sıra Beşiktaş'ın eski futbolcusu Andreas Beck de karşılaşmayı takip etmek için stattaki yerini aldı.

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