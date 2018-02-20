Bayern Münih - Beşiktaş: 1-0 (İLK YARI)

Uğur DEMİRKIRDI - Ali DANAŞ / MÜNİH, ()

STAT: Allianz Arena

HAKEMLER: Ovidiu Hategan, Octavian Sovre, Sebastian Gheorghe

BAYERN MÜNİH: Ulreich, Kimmich, Boateng, Hummels, Alaba, Martinez, Vidal, Müller, Rodriguez (Dk. 44 Robben), Coman, Lewandowski

BEŞİKTAŞ: Fabri, Adriano, Pepe, Vida, Caner, Atiba, Medel, Quaresma, Talisca, Babel, Love

GOL: Dk. 43 Müller (Bayern Münih)

KIRMIZI KART: Dk. 16 Vida (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Lewandowski (Bayern Münih) - Quaresma (Beşiktaş)

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Bayern Münih ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısını Bayern Münih, Müller'in 43'üncü dakikada kaydettiği golle 1-0 önde kapattı. Siyah-beyazlılarda Domagoj Vida mücadelenin 16'ncı dakikasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

6'ncı dakikada Alaba sol kanattan içeri kesti, Müller'in kafa vuruşu yandan dışarı çıktı.

8'inci dakikada Quaresma sağ kanatta topu aldı ve ceza sahası içerisine gönderdi, Ulreich topa tek hamlede sahip oldu.

9'uncu dakikada sol kanatta topla buluşan Coman meşin yuvarlağa sert vurdu, Fabri topu çeldi.

16'ncı dakikada Vida, Lewandowski'ye yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

18'inci dakikada Rodriguez'in kullandığı serbest vuruşta top direğin hemen yanından dışarı çıktı.

19'uncu dakikada Vagner Love rakiplerinden sıyrıldı ve vuruşunu yaptı. Love topa istediği gibi vuramadı ve meşin yuvarlak auta gitti.

27'nci dakikada Lewandowski'nin tek pasında topa gelişine vuran Martinez'in şutu Fabri'de kaldı.

29'uncu dakikada Boateng'in uzun pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Alaba vuruşunu yaptı, savunma araya girdi.

30'uncu dakikada Rodriguez'in ortasında Hummels kafayı vurdu, Fabri çıkardı.

39'uncu dakikada Beşiktaş, Love'ın uzun pası ile hızlı çıktı. Topla buluşan Quaresma rakibinden sıyrılarak vuruşunu yaptı, Ulreich topu kornere çeldi.

43'üncü dakikada Coman sol kanattan topu içeri çevirdi, Alaba'dan seken topa Müller dokundu, top ağlara gitti: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Bayern Münih'in 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

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