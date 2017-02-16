Bayern Münih, Arsenal'e açımadı

İSTANBUL- UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında Bayern Münih, Arsenal'ı 5-1, Real Madrid ise Napoli'yi 3-1 yendi.

Almanya'nın Bayern Münih takımı, İngiliz ekibi Arsenal'ı Allianz Arena'da ağırladığı karşılaşmada iyi başlayan Bayern Münih, Arjen Robben'in 11. dakikada uzak mesafeden attığı şık golle 1-0 öne geçti. Arsenal, 30. dakikada kaçırdığı penaltı atışında dönen topu tamamlayan Alexis Sanchez'in golüyle beraberliği yakaladı. Mücadelenin ilk devresi 1-1 berabere sona erdi.

İkinci yarıda Bayern Münih, üst üste gelen gollerle farkı açtı. Alman temsilcisi, 53. dakikada Robert Lewandowski, 56 ve 63. dakikalarda Thiago Alcantara, 88. dakikada Thomas Müller'in golleriyle maçtan 5-1 galip ayrıldı.

REAL MADRİD, NAPOLİ'Yİ 3 GOLLE GEÇTİ

Gecenin diğer karşılaşmasında kupanın son şampiyonu Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadı'nda İtalyan temsilcisi Napoli'yi karşılaştı. Karşılaşmanın 8. dakikasında Lorenzo Insigne'nin golü ile 1-0 geriye Real Madrid daha sonra 18. dakikada Karim Benzema, 49. dakikada Toni Kroos ve Real Madrid'in 3-1 üstünlüğü ile tamamlanırken goller ise 18. dakikada Karim Benzema, 54. dakika Carlos Casemiro'nun attığı goller ile rakibini 3-1 mağlup etti.

Şampiyonlar Ligi'nde 51. golünü atan Benzema, Thierry Henry'yi geride bırakarak Şampiyonlar Ligi'nin en skorer Fransız futbolcusu oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde Napoli ile Real Madrid ve Arsenal ile Bayern Münih arasındaki rövanş maçları, 7 Mart'ta oynanacak.