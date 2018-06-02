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Bayern'de kadro yenileniyor

İSTANBUL / Bayern Münih'de Alman teknik adam Jupp Heynckes'in yerine göreve getirilen Hırvat çalıştırıcı Niko Kovac, yönetime verdiği raporla kadroda köklü bir değişiklik yapacağını gösterdi. İspanyol basının haberine göre teknik...

Bayern'de kadro yenileniyor

İSTANBUL /

Bayern Münih'de Alman teknik adam Jupp Heynckes'in yerine göreve getirilen Hırvat çalıştırıcı Niko Kovac, yönetime verdiği raporla kadroda köklü bir değişiklik yapacağını gösterdi.
İspanyol basının haberine göre teknik adam, Arturo Vidal, Juan Bernat, Thiago Alcantara, Jarome Boateng ve kadrodaki satılık oyuncuları elden çıkartmayı düşünüyor. Haberde ayrıca, özellikle Şilili Arturo Vidal'in bu yaz takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakıldığı ifade edildi. 
VİDAL İNGİLTERE'YE, THİAGO İSPANYA'YA
Arturo Vidal'in takımdan ayrılacağının kesinleşmesi ile birlikte iki ingiliz takımından Manchester United ve Chelsea transfer için yarışa girdi.
Münih'te mutsuz olan Thiago ve Bernat takımdan ayrılmaya hazırlanırken, Thiago'nun, alt yapısından yetişip boy gösterdiği Barcelona'ya geri dönmesi muhtemel görülüyor.
Öte yandan Alman futbolcu Boateng'in durumunun da Dünya Kupası'nın bitiminde Hırvat hoca ile yapacağı görüşmeden sonra netlik kazanacağı düşünülüyor.

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