banner314

banner325

Son Dakika

Bayer Leverkusen - Werder Bremen: 2-2

Almanya Bundesliga 9'uncu hafta mücadelesinde milli futbolcular Ömer Toprak ve Nuri Şahin'in formalarını giydiği Werder Bremen deplasmanda Bayer Leverkusen ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmada ev sahibinin golleri 4'üncü dakikada Ömer Toprak...

SPOR 26.10.2019, 22:31
Bayer Leverkusen - Werder Bremen: 2-2
Almanya Bundesliga 9'uncu hafta mücadelesinde milli futbolcular Ömer Toprak ve Nuri Şahin'in formalarını giydiği Werder Bremen deplasmanda Bayer Leverkusen ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmada ev sahibinin golleri 4'üncü dakikada Ömer Toprak kendi kalesine ve 58'inci dakikada Lucas Alario'dan gelirken, konuk takımın gollerini 40'ıncı dakikada Milot Rashica ve 48'inci dakikada Davy Klaassen kaydetti.
Mücadelede Werder Bremen'de forma giyen milli futbolcular Ömer Toprak ve Nuri Şahin sahaya ilk 11'de çıktı ve 90 dakika forma giydi. Bayer Leverkusen de ise Alman asıllı Türk futbolcu Kerem Demirbay 62 dakika sahada kaldı.

Yorumlar (0)
17°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 26 Ekim 2019
İmsak 05:56
Güneş 07:21
Öğle 12:53
İkindi 15:46
Akşam 18:15
Yatsı 19:35
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 9 18
2. Fenerbahçe 9 17
3. Trabzonspor 8 15
4. Sivasspor 9 15
5. Başakşehir 8 14
6. Malatyaspor 8 13
7. Galatasaray 8 13
8. Konyaspor 9 12
9. Gaziantep FK 9 12
10. Çaykur Rizespor 9 11
11. Antalyaspor 9 11
12. Göztepe 8 9
13. Beşiktaş 8 9
14. Ankaragücü 9 9
15. Denizlispor 8 8
16. Kasımpaşa 8 8
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Kayserispor 8 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 17
2. Hatayspor 8 17
3. Balıkesirspor 9 16
4. Akhisar Bld.Spor 8 16
5. Fatih Karagümrük 8 15
6. Altay 9 15
7. Bursaspor 9 15
8. Keçiörengücü 9 14
9. İstanbulspor 9 11
10. Erzurum BB 8 11
11. Menemen Belediyespor 9 11
12. Adana Demirspor 8 10
13. Boluspor 9 8
14. Osmanlıspor 8 7
15. Adanaspor 9 7
16. Altınordu 9 5
17. Giresunspor 8 5
18. Eskişehirspor 8 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 9 25
2. Man City 10 22
3. Leicester City 10 20
4. Chelsea 10 20
5. Arsenal 9 15
6. Crystal Palace 9 14
7. Sheffield United 10 13
8. Bournemouth 10 13
9. West Ham 10 13
10. Tottenham 9 12
11. Burnley 10 12
12. Brighton 10 12
13. Wolverhampton 9 11
14. Aston Villa 10 11
15. M. United 9 10
16. Everton 10 10
17. Newcastle 9 8
18. Southampton 10 8
19. Norwich City 9 7
20. Watford 10 5
Takımlar O P
1. Barcelona 9 19
2. Real Madrid 9 18
3. Villarreal 10 17
4. Granada 9 17
5. Real Sociedad 9 16
6. Atletico Madrid 9 16
7. Sevilla 9 16
8. Real Valladolid 10 14
9. Athletic Bilbao 9 13
10. Getafe 9 13
11. Valencia 9 13
12. Levante 9 11
13. Osasuna 9 11
14. Deportivo Alaves 10 11
15. Mallorca 10 10
16. Eibar 10 9
17. Celta de Vigo 9 9
18. Real Betis 9 9
19. Leganés 10 5
20. Espanyol 9 5