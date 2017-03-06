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Bayer Leverkusen'de Tayfun Korkut dönemi

Tayfun Korkut: "Göreve geldiğim için çok mutluyum" "Bayer Leverkusen'e uygun bir şekilde ve yerde sezonu bitirmek istiyoruz" "Futbolda uzun süreli sözleşmelerin çok da bir anlamı yok" Münih,() Bayern Leverkusen,...

Bayer Leverkusen'de Tayfun Korkut dönemi

Tayfun Korkut: "Göreve geldiğim için çok mutluyum"

"Bayer Leverkusen'e uygun bir şekilde ve yerde sezonu bitirmek istiyoruz"

"Futbolda uzun süreli sözleşmelerin çok da bir anlamı yok"

Münih,()

Bayern Leverkusen, sezon sonuna kadar teknik direktörlük görevine Türk teknik adam Tayfun Korkut'u getirdi.

Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen'de Roger Schmidt'ten boşalan teknik direktörlük görevine sezon sonuna kadar Türk teknik adam Tayfun Korkut getirildi. Leverkusen CEO'su Michael Schade ve Sportif Direktör Rudi Völler'in katılımı ile düzenlenen basın toplantısında konuşan Tayfun Korkut, "Bu göreve geldiğim için çok mutluyum. Takımın potansiyeli çok yüksek. Bu potansiyel de beni çok mutlu ediyor. Bayer Leverkusen'e uygun bir şekilde ve yerde sezonu bitirmek istiyoruz" dedi.

"FUTBOLDA UZUN SÜRELİ SÖZLEŞMELERİN ÇOK DA BİR ANLAMI YOK"

Bayer Leverkusen ile imzaladığı sözleşmenin sezon sonuna kadar olması hakkında konuşan Tayfun Korkut, "Her değişiklik şans ve risktir. Futbolda uzun süreli sözleşmelerin çok da bir anlamı yok. 3 yıllık sözleşme yaparsın 3 ayda gidersin. Bremen maçıyla başlayacağız. Hedefimiz ligi Avrupa kupalarına katılacak bir yerde bitirmek. Hep beraber bunu başaracağız" şeklinhde konuştu.

Tayfun Korkut en son Bundesliga 2 ekiplerinden Kaiserslautern'i çalıştırmıştı. Bayer Leverkusen'in kadrosunda Türk milli futbolcular Hakan Çalhanoğlu ile Ömer Toprak da bulunuyor.

 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Basın toplantısından görüntüler

-Tayfun Korkut'un açıklamaları

 

 

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