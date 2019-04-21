Bayburt İl Özel İdare, TFF 2'nci Lig'de

BAYBURT () - TFF 3’üncü Lig 3’üncü Grup'ta mücadele eden Bayburt İl Özel İdare, 32’nci hafta maçında Karacabey Belediyespor'u 2-0 yenerek bitime 2 hafta kala TFF 2’nci Lig'e yükselmeyi garantiledi. Oyuncular maç sonrası büyük sevinç yaşadı.
Lider Bayburt İl Özel İdare, Bayburt Genç Osman Stadyumu'nda ligin 32’nci hafta mücadelesinde evinde ligin 2'nci sırasında bulunan Bursa ekibi Karacabey Belediyespor'u Selçuk Kaban'ın attığı gollerle 2-0 mağlup etti. 65 puanla bitime 2 hafta kala rakibi Karacabey Belediyespor'un 8 puan önünde şampiyonluğu garantileyen Bayburt İl Özel İdare’de oyuncular karşılaşma sonrası büyük sevinç yaşadı.
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