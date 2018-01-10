Bayan foto muhabirine futbolculardan sürpriz pasta

KOCAELİ /

Gebzesporlu futbolcular, Doğan Haber Ajansı () foto muhabiri Büşra Kaya'ya idman sonrası tesislerde sürpriz dalya kutlaması yaptılar.

Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta ligin ilk yarısını 31 puanla lider tamamlayan ve en yakın takipçisi Beylerbeyispor'a da 4 puan fark atan grubun lideri Gebzespor, ikinci yarının ilk haftasında kendi sahasında karşılaşacağı Maltepespor maçının hazırlıklarını Gebze Alaattin Kurt Stadı'nda yaptığı idmanla sürdürdü.

Antrenman sonrası ise Gebzespor teknik heyeti ve futbolcular, Gebze muhabirliğinin yanı sıra Gebzespor ve Darıca Gençler Birliği takımları ile 3 sezondur Süper Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçlarında da adına foto muhabirliği görevini sürdüren Büşra Kaya'yı, Süper Lig'de 100'den fazla maçta görev almasından dolayı pasta ile tebrik ettiler.

Gebzespor Kulüp Başkanı Yusuf Öztürk, başkan yardımcısı Abbas Sır, teknik direktör Mehmet Akdemir ve futbolcular, idman sonrası Büşra Kaya'yı tesislere davet ettiler. Üzerinde fotoğraf makinası olan Mor-menekşe rengindeki pastayı Büşra Kaya ile birlikte kesen teknik heyet ve futbolcular, bundan sonraki hayatında da başarılar dilediler.

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