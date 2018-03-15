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Bayan basketbolda Galatasaray'ın geleceği emin ellerde

Galatasaray Gelişim ilk yarıyı namağlup lider bitirdi İstanbul () - Galatasaray Gelişim, Kadınlar Basketbol Bölgesel Ligi'nde grubunda ilk yarıyı lider bitirdi.  Efe Guven yönetimindeki sarı-kırmızılı ekip hiç yenilgi de almadı. Antrenör...

Bayan basketbolda Galatasaray'ın geleceği emin ellerde

Galatasaray Gelişim ilk yarıyı namağlup lider bitirdi

İstanbul () - Galatasaray Gelişim, Kadınlar Basketbol Bölgesel Ligi'nde grubunda ilk yarıyı lider bitirdi. 
Efe Guven yönetimindeki sarı-kırmızılı ekip hiç yenilgi de almadı.
Antrenör Efe Güven, "Çok zor bir gruba düştük. Geçen sezona göre çok daha fazla yatırım yapan ve çok tecrübeli oyunculardan kurulu sert bir grup oynuyoruz. Final 6'ya kalmak adına önemli bir avantaj elde ettik. Tamamen kendi altyapımızdan yetiştirdiğimiz en büyüğü 1999 dogumlu en küçüğü 2002 doğumlu oyunculardan kurulu bir takımımız var. Oyuncularımın gelişimi için bu ligdeyiz tabiki de hedefimiz gidebildiğimiz yere kadar gitmek, zor olacak ama TKBL'ye de çıkmak istiyoruz. Galatasaray'ın gelecegi çok parlak, elimizdeki oyuncular burada bunu gösteriyorlar" dedi.
Galatasaray Gelişim Kadın Basketbol Ligi'nin gruptaki rakipleri Olimpik Basket, Ata Spor, Ordu İEF Aci, İzmir BsB, Düzce Belediye.
 

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