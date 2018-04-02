Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İYİ Parti'de kurultay coşkusu
Meral Akşener 1060 oy ile...
İstanbul'da asayiş denetimi bilançosu: 155 gözaltı, 212 bin TL ceza
İstanbul'da asayiş denetimi bilançosu: 155...
Eruh'ta üs bölgesine terör saldırısı, çok sayıda şehit ve yaralılar var
Eruh'ta hain saldırı, 6 ŞEHİT...
Bayburt'ta minibüs otomobille çarpıştı: 7 ölü, yaralılar var
Minibüs otomobille çarpıştı: 7 ölü,...

BAU Sailing Takımı, Campus Cup'ta tüm kupaları topladı

MARMARİS, ()-MARMARİS Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından düzenlenen ve iki gün süren 'Campus Cup Yelkenli Yarışları’na Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Yelken Takımı damga vurdu. Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından...

BAU Sailing Takımı, Campus Cup'ta tüm kupaları topladı

MARMARİS, ()-MARMARİS Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından düzenlenen ve iki gün süren 'Campus Cup Yelkenli Yarışları’na Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Yelken Takımı damga vurdu.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından bu yıl 31 Mart-1 Nisan tarihlerinde düzenlenen Campus Cup, üniversiteli yelkencileri Marmaris’te bir araya getirdi. Marmaris Körfezi'nde yapılan ve sadece üniversite öğrencilerinin katıldığı yarışlarda, 25 üniversiteden 38 ekip mücadele etti. Organizasyonda iki gün boyunca yarışlar gerçekleştirildi. Rüzgarı kullanarak rakiplerini geçmeye çalışan ekipler 6 sınıfta mücadele etti. Bu yıl 10’uncusu düzenlenen Campus Cup yarışlarında 38 ekip arasından 3 tekne ile yarışan BAU Yelken Takımı, yarıştığı tüm sınıflarda 1'incilik  elde etti.

IRC1-2-3 grubundaki Overall sıralamada birinciliği Truva 1 ile yarışan Bahçeşehir Üniversitesi’nin Engin Özgen dümenciliğindeki ekibi kazanırken, IRC4-5-6 grubunda birinciliği yine Bahçeşehir Üniversitesi’nden Deniz Can Erbil dümenciliğindeki M2 elde etti.

Güney-Güneydoğu yönlü rüzgar her iki günde de 130 dereceden 10-20 knot arasında bir güçle esince, 31 Mart Cumartesi günü koy içinde orsa-pupa rotalı üç şamandıra yarışı yapıldı. İkinci gün de yine koy içinde MIYC’ın klasik üçgen rotasında yapılan tek yarışla Campus Cup noktalandı. Yarışların tamamlanmasından sonra MIYC bahçesinde düzenlenen ödül töreni ile BAU Yelken Takımı’na kupaları takdim edildi.

(FOTOĞRAF)

 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314