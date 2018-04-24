Batmanlı iş adamından Trabzonspor’a 1.5 milyon TL’lik destek

TRABZON, ()

Trabzonspor borçların eritilmesi noktasında başlatılan maddi destek kampanyası kapsamında Batmanlı iş adamı Metin Güneş, bordo mavili kulübe 1.5 milyon TL’lik destek sağladı.

Bordo mavili kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Trabzonsporumuzu ekonomik olarak yeniden ayağa kaldırmak için başlatılan çalışmalara öncü ve örnek bir destek Batman’dan geldi. Aynı zamanda koyu bir Trabzonsporlu olan Batmanlı iş adamı Metin Güneş kulübümüze 1.5 milyon TL’lik maddi destek sağladı” denildi.

GÜNEŞ: "DİLERİM GÜCÜ YETEN HERKES ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYAR”

İş adamı Metin Güneş, kulübün sitesinde yer alan açıklamada yaptığı desteğin Trabzonsporlu diğer iş adamlarını da yüreklendirmesini temenni ettiğini kaydederek, şunları söyledi:

“Trabzonspor’u tutmanız için Trabzonlu olmanız gerekmiyor ki... Biz Trabzon’dan kilometrelerce uzakta, bordo mavi sevgisiyle büyüdük. Çocukluğumuz, onun bize verdiği büyük gururla geçti. Bize ‘İmkansız’ diye bir şeyin olmadığını İstanbul takımlarını dize getirerek ilk Trabzonspor gösterdi. Bu bir vefa borcudur benim için. Dilerim ki maddi gücü yeten her Trabzonspor taraftarı aynı hassasiyeti gösterir ve kulübümüzün içinden geçtiği ekonomik buhrandan en kısa sürede çıkması için ellerini taşın altına koyarlar."

AĞAOĞLU: “TÜM CAMİAMIZI DAYANIŞMAYA DAVET EDİYORUM”

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise Metin Güneş’e katkısından dolayı teşekkür etti. Bu hareketin Trabzonsporlu diğer iş adamlarına örnek olacağına inandığını vurgulayan Ağaoğlu, “Her fırsatta Trabzonspor’un büyük bir camia olduğunu vurguluyoruz. Bu konuda kimsenin şüphesi yok; lakin bu ‘büyüklüğün’ ispatına ihtiyaç duyulan bazı kriz dönemleri vardır ki işte biz böyle bir süreçten geçiyoruz. Yediden yetmişe, maddi olarak büyük küçük demeden, bu kulübün bir parçası olarak tüm camiamızı bu dayanışmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

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