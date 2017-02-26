Batman Petrolspor-Tire 1922 Spor: 0-1

Reşat YİĞİZ/BATMAN,()
STAT: 16 Mayıs
HAKEMLER: Mujdat Duman (x), Mehmet Akıncı (x), Burak Celp (x)
BATMAN PETROLSPOR: Ahmet (x)- Halil (x), Mustafa (xx) (Dk.63 Osman x), Gökhan (xx), Mehmet (xx), Ramazan Özkabak (xx), Ramazan Kaya (xx), Ensar (xxx), Atilla (xx), Veysel (xx) (Dk.81 Müslüm), Tolga (x)
TİRE 1922: Ömer (xxx)- Ramazan (xxx), Emre (xxx), Gökhan (xxx) (Dk.84 Kadir), Erdinç (xxx), Hakan (xxx) (Dk.64 Furkan xx), Melih (xx) (Dk.76 Güner xx), Doğan (xxx), Mümin (xxx), Cemal (xxx), Yusuf (xxx)
GOL: Dk.47 Doğan (Tirespor 1922 Spor)
SARI KARTLAR: Mehmet, Ramazan Özkabak (Batman Petrolspor), Ramazan, Hakan, Doğan, Mümin (Tire 1922 Spor)
SPOR Toto 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Batman Petrolspor sahasında, Tire 1922 Spor'a
1-0 mağlup oldu.
10'uncu dakikada, Batman Petrolspor'lu Atilla sol kanattan ortaladı. Ceza sahası içindeki Mustafa, müsait pozisyonda topa dokunamadı.
15'inci dakikada Tires 1922 atağında Gökhan'ın frikik vuruşu auta çıktı.
29'uncu dakikada, Atilla ortaladı, Ramazan topu auta gönderdi.
47'nci dakikada, Tire 1922 atağında, Batman Petrolspor defansının ofsayt diye beklediği anda Doğan, kaleciyle karşı karşıya kaldı ve topu filelere gönderdi: 0-1.
80'inci dakikada, Tires 1922 atağında Gökhan, ceza sahası önünde vurdu, Mehmet Eksik'in müdahalesiyle top kornere gitti.
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