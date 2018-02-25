Batman Petrolspor - Çanakkale Dardanelspor: 3 - 2

Reşat YİĞİZ/BATMAN, ()
STAT: 16 Mayıs
HAKEMLER: Önder Turgay (x), Kadir Üna l(x), Barış Sun (x)
BATMAN PETROL: Ahmet (xxx) - Ramazan (xx) (Dk.46 Samed (xxx), Reha (xxx), Atilla (xxx), Emre Aydın (xxx), Erman (xxx), Ensar (xxx), Celal (xxx), Emre Bayram (xxx)(Dk.89 Muhammed (?), Veysel (xxx), Fahri (xxx)
ÇANAKKALE DARDANELSPOR: Cüneyt (x) - Hüseyin (xx), Sinan (xx), Ahmet (xx), Uğur (x), Serhat (xx), Furkan (x) (Dk.49 Ahmet x), Orhan (x), Hasan (xx), Tahir (xx) (Dk.38 Şahin x), Veli (x)
GOLLER: Dk. 15 ve Dk. 28 (P) Tahir (Çanakkale Dardanelspor), Dk. 44 Veysel, Dk. 55 Reha, Dk. 78 Samet (Batman Petrolspor)
SARI KARTLAR: Samed (Batman Petrolspor), Hasan (Çanakkale Dardanelspor)
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'un 24'üncü hafta karşılaşmasında Batman Petrolspor sahasında 2-0 geriye düştüğü maçta, Çanakkale Dardanelspor'u 3-2 mağlup etti.
5'inci dakikada, kazanılan korner artışında Batman Petrolsporlu Celal kafayla vurduğu topu defans uzaklaştırdı.
15'inci dakikada, Çanakkale Dardanel yaptığı atakla Tahir'le golü buldu. 0-1
28'inci dakikada, Çanakkale Dardanelsporlu Uğur ceza sahası içerisinde yer kalmasıyla hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Tahir, kendisinin ve takımının ikinci golunu kaydetti. 0-2
44'uncu dakikada, Emre Bayram'ın kullandığı serbest vuruşun ardından oluşan karambolde, kalecinin çeldiği topu Fahri'nin vuruşunu tamamlayan Veysel durumu 1-2'e getirdi.
55'inci dakikada, Emre'nin sağdan ortaladığı topu Samed kafayla Reha'ya gönderdi, Reha'nın kafa vuruşu filelerle buluştu: 2-2.
72'inci dakikada, Petrolsporlu Emre, sağdan ceza alanına yaptığı ortada Samed'in sert şutu ağlar gitti: 3-2.
85'inci Çanakkale Dardanelspor tehlikeli geldi. Serhat'ın şutunu, Batman Petrolsporlu Fahri, çizgiden çıkardı.
Karşılaşma Petrolspor'un 3-2'lik galibiyetiyle sona erdi.
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