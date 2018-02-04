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Batman Petrolspor :0 - Kemerspor 2003: 1

Reşat YİĞİZ/BATMAN, ()  STAD: 16 Mayıs HAKEMLER: Eren Özyemişoğlu (xx), Faik Polat (xx), Gökhan (xx) BATMAN PETROLSPOR: Ahmet (xx), Ramazan (x), Reha (x), Atilla (x), Emre (x), Erman (x), Ensar (x), Celal (xx) (Dk.93 Fahri), Hakan (x) Emre...

Batman Petrolspor :0 - Kemerspor 2003: 1

Reşat YİĞİZ/BATMAN, () 

STAD: 16 Mayıs
HAKEMLER: Eren Özyemişoğlu (xx), Faik Polat (xx), Gökhan (xx)
BATMAN PETROLSPOR: Ahmet (xx), Ramazan (x), Reha (x), Atilla (x), Emre (x), Erman (x), Ensar (x), Celal (xx) (Dk.93 Fahri), Hakan (x) Emre Bayram (x), Samed (xx)
KEMERSPOR 2003: İsmail (xx), Fikret (xx), Deniz (xxx), Akın (xx), Atakan (x)(Dk.9 Birkan xx)(Dk.76 Ertuğrul x), Volkan (xxx), Görkem (xx)(Dk.58 Sevcan xxx), Ahmet (xx), Lokman (xxx), Abdulsamed (xx), Doğukan(xxx)
SARI KARTLAR: Atilla (Batman Petrolspor), Akın, Lokman (Kemerspor 2003)
GOL: Dk. 71 Doğukan (Kemerspor 2003)

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup maçında Batman Petrolspor, sahasında Kemerspor 2003'e 1 - 0 mağlup oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR
17'nci dakikada Petrol atağında Reha’nın pasında topu önünde bulan Emre Aydın'ın ceza sahası içindeki şutu auta çıktı.
22'nci dakikada Kırmızı-beyazlılar bu kez sol kanattan Samed’le tehlike oluşturdu. Bu dakikada önündeki boş alanı değerlendiren Samed, çaprazdan şık vurdu, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
30'uncu dakikada, Kemerspor 2003 etkili geldi. Soldan ortalanan topa iyi yükselen Görkem’in kafa şutu direkten döndü.
48'inci dakikada Batman Petrolsporlu Atilla uzak mesafeden sert vurdu, kaleci toplu güçlükle önledi.
70'inci dakikada hızlı gelişen Kemerspor atağında Sevcan bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı, şutunda kaleci Ahmet mutlak golü önledi.
71'inci dakikada Konuk ekip Kemerspor 2003 aradığı golü buldu. Bu dakikada sağdan ortalanan topa Doğukan gelişine vurdu, top filelerle buluştu: 0-1.
92+2'nci dakikada Batman Petrolspor defansının üst üste açık verdiği anlarda Sevcan'ın sert şutunda kaleci Ahmet mutlak golü çıkardı.
93+3'üncü dakikada beraberlik golü için bastıran Batman Petrolspor atağında Kemersporlu Akın’ın müdahalesi sonrası Celal yerde kaldı. Yüzüne tekme gelen Celal’in burnu kırıldı. Celal, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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