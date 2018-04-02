Batalla'sız Bursaspor kazanamıyor

Gürkan DURAL/BURSA,() - BURSASPOR'da kaptan Pablo Martin Batalla kart cezası nedeniyle kritik Kasımpaşa maçında cezalı duruma düşerken, yeşil beyazlı ekip bu sezon Arjantinli yıldızın forma giyemediği 4 maçı da kazanamadı. Son 2.5 sezon içerisinde ise 8 maçta sadece 1 galibiyet elde etti.

Spor Toto Süper Lig’de Bursaspor, Antalyaspor’a deplasmanda 2-0 yenilerek dış sahalardaki kan kaybını sürdürürken, kaptan Pablo Martin Batalla’nın da cezalı duruma düşmesi de canları sıktı. Mücadelenin 74’üncü dakikasında sarı kart gören Arjantinli oyuncu, bu hafta Bursa’da oynanacak olan kritik Kasımpaşa maçında kart cezası sebebiyle forma giyemeyecek. Yeşil beyazlı ekibin ise, son yıllarda Batalla’dan yoksun olarak çıktığı maçlarda zorlandığı görülüyor.

GOL SORUNU DA ÇEKİYOR

Arjantinli oyuncu, ikinci kez Bursaspor’a gelişinden itibaren geçen son 2 sezon içerisinde ligde 8 maçı sakatlığı nedeniyle kaçırmıştı. Bu maçlarda ise yeşil beyazlı ekip, yalnızca 1 galibiyet elde ederken; 6 mücadeleyi ise kaybetti, bir kez de beraberlikle sahadan ayrıldı. Bu maçlarda gol sorunu da yaşayan Bursaspor, sadece 5 kez rakip fileleri havalandırırken kalesinde ise toplamda 21 gol gördü.

BU SEZON HİÇ KAZANAMADI

Bu sezon ligde oynanan maçlarda ise Batalla’sız Bursaspor’un yüzü gülmedi. Şu ana dek 4 lig maçında forma giyemeyen Batalla’nın yokluğunda yeşil beyazlılar bu mücadelelerin 3’ünü kaybetti, birinde berabere kaldı. Bursaspor bu süreçte; Kayserispor ve Aytemiz Alanyaspor’a deplasmanda 3-1, bir başka deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor’a da 1-0 kaybetti. 20’nci haftada Bursa’da oynanan Beşiktaş maçı ise 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı.

SEZON SONUNDA AYRILABİLİR

Bu sezon ligde oynadığı 23 maçta 4 gol ve 6 asist ile toplam 10 gole katkıda bulunan Pablo Martin Batalla, geçtiğimiz sezon ise ligi 31 maçta 9 gol ve 6 asist ile tamamlamıştı. 2015-16 sezonunun ikinci yarısından itibaren yeniden Bursaspor forması giymeye başlayan Arjantinli yıldız, 14 lig maçında ise 3 gol ve 5 asiste imza attı. Sezon sonunda futbol yaşantısına ülkesinde devam etmesi beklenen Batalla’nın önümüzdeki sezon yeşil beyazlı ekipte kalması da düşük bir ihtimal olarak görülüyor.

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