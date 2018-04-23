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Batalla atıyor Bursaspor kazanıyor

Gürkan DURAL/BURSA,() BURSASPOR, kaptan Pablo Martin Batalla'nın gol attığı 5 lig maçını da kazanmasını bildi. Yeşil beyazlılar ayrıca, Arjantinli yıldızının asist yaptığı maçların da tamamında puan kaybetmedi. Bursaspor, kabus...

Batalla atıyor Bursaspor kazanıyor

Gürkan DURAL/BURSA,()

BURSASPOR, kaptan Pablo Martin Batalla'nın gol attığı 5 lig maçını da kazanmasını bildi. Yeşil beyazlılar ayrıca, Arjantinli yıldızının asist yaptığı maçların da tamamında puan kaybetmedi.
Bursaspor, kabus gibi geçen haftaların ardından Kardemir Karabükspor galibiyetiyle nefes aldı. Yeşil beyazlılar, Karadeniz temsilcisini deplasmanda 4-1 yenerken, hücumdaki gol sorununu da geride bıraktı. Karabük'te takımının ilk golünü kaydeden Arjantinli yıldız, ligde 5'inci kez gol sevinci yaşarken, ortaya koyduğu futbolla da bir kez daha beğeni topladı. Batalla'nın gol attığı maçlarda ise Bursaspor'un aldığı başarılı sonuçlar dikkat çekti. Arjantinli yıldızın gol attığı 5 lig maçında da yeşil beyazlılar puan kaybetmedi ve tamamını kazanarak 15 puan topladı.
Ayrıca yeşil beyazlı ekip, Batalla'nın bu sezon asist yaptığı lig maçlarında da şu ana dek puan kaybetmedi. Gol dışında Arjantinli yıldızın asist yaptığı mücadelelerde Bursaspor, evinde Aytemiz Alanyaspor'u 3-2, Osmanlıspor'u 3-1, Antalyaspor'u 4-0, Kayserispor'u 1-0; deplasmanda ise Atiker Konyaspor'u 3-0 yendi.
Arjantinli yıldızın bu sezon ligde 5 gol ve 6 asisti bulunuyor. 
Batalla'nın gol attığı maçlarda Bursaspor'un aldığı sonuçlar;
Bursaspor-Aytemiz Alanyaspor: 3-2
Bursaspor-Teleset Mobilya Akhisarspor: 3-0
Evkur Yeni Malatyaspor-Bursaspor: 2-4
Bursaspor-Antalyaspor: 4-0
Kardemir Karabükspor-Bursaspor: 1-4

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