Başsavcılıktan olaylı derbiye ilişkin ikinci açıklama

İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, dün Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan olaylı derbiye ilişkin ikinci kez yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Tribünde bulunan belirli grupların bahse konu olayları gerçekleştirmek üzere örgütsel bir yapı bünyesinde önceden organize edilip futbol camiasını ve spor faaliyetlerini hedef alarak suç işlediği yönünde oluşan şüphe doğrultusunda soruşturmanın genişletildiği" ifadelerine yer verildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın imzasını taşıyan yazılı açıklama şöyle:

SORUŞTURMA 3 SUÇTAN YÜRÜYOR

"19.04.2018 tarihinde Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş futbol müsabakası esnasında çıkan ve Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş’in de yaralanmasıyla sonuçlanan olaylarla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca Silahla Yaralama, Müsabaka Alanına Yasak Madde Sokma ve Seyircilere Temin Etme, Müsabaka Alanında Yanıcı/Yakıcı Madde Kullanma suçlarına ilişkin 2018/82401 no.lu dosya üzerinden soruşturma başlatıldı."

ÖRGÜTSEL YAPI ŞÜPHESİYLE SORUŞTURMA GENİŞLETİLDİ

"Tespit edilen eylemlerin büyük bir kısmının müsabaka alanının aynı bölümünde ve yakın zaman dilimi içerisinde gerçekleştiği dikkate alınarak tribünde bulunan belirli grupların bahse konu olayları gerçekleştirmek üzere örgütsel bir yapı bünyesinde önceden organize edilip futbol camiasını ve spor faaliyetlerini hedef alarak suç işlediği yönünde oluşan şüphe doğrultusunda soruşturma genişletildi."

EMNİYETE VERİLEN TALİMATLAR

"Bu kapsamda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne; '(1) Müsabaka boyunca gerçekleşen eylemler ile daha sonradan kamera kayıtları incelenmek suretiyle tespit edilen ya da edilecek olan tüm eylemlerin faillerinin kimliklerinin, bulundukları tribünlerin, elektronik kart bilgilerinin, taraftarı oldukları takımların, birbirleri arasındaki mesafelerin, bilet kayıtlarına ve fiilen oturdukları yere göre müsabakanın gerçekleştiği alana olan uzaklıklarının açıklığa kavuşturulması, (2) Kamera kayıtları detaylı olarak incelenerek faillerin tribünde birbirleriyle irtibat halinde olduklarını ortaya koyan görüntülerin tespiti, (3) Faillerin stadyuma hangi bölgelerden, hangi araçlarla geldiklerinin ve müsabaka öncesinde birbirleriyle irtibatlarının tespiti, (4) Failler hakkında daha önce benzer eylemlerden ötürü işlem yapılıp yapılmadığının tespiti, varsa işlemlere ilişkin evrak suretinin temini, (5) Gereği halinde delil araştırmasında kullanılmak üzere faillerin güncel iletişim bilgilerinin tespiti ve (6) Alınan ifadeler ve yapılan diğer araştırmalar kapsamında müsabaka esnasında meydana gelen olayların önceden planlanmış bir organizasyona bağlı olarak gerçekleştiğine dair şüphe teşkil eden delillere ulaşılması halinde failleri azmettiren kişilerin tespitine yönelik araştırma yapılması' yönünde yazılı talimat verildi."

SUÇ TEŞKİL EDEN 57 EYLEM TESPİT EDİLDİ

"Bu tarih itibarıyla müsabaka esnasında suç teşkil eden 57 ayrı eylem tespiti yapıldığı, bu eylemlerden 36’sının 'müsabaka alanına yasak madde atma' ve 'yaralama' suçlarının unsurlarını oluşturduğu, eylemleri gerçekleştiren şüphelilerin 8’inin yakalanıp gözaltına alındığı, soruşturmaya konu örgütsel yapı bünyesinde eylemde bulunduğu tespit edilen diğer şüphelilerin yakalanmaları yönünde çalışmalara devam ediliyor."

"Müsabaka alanındaki sabit kamera kayıtları ile yazılı ve görsel medyadan temin edilen her türlü yazı ve görüntünün titizlikle incelenerek maddi gerçeğin bütün yönleriyle açığa çıkarılması amacıyla çalışmalara aralıksız olarak devam ediliyor"