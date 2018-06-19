Başpehlivanlar Sorgun'da mindere çıktı

Halit YILMAZ / SORGUN - YOZGAT,()

Yozgat'ın Sorgun Belediyesi tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen Gurbetçiler Şöleni kapsamında gerçekleştirilen Geleneksel Yağlı Güreşleri'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Sorgun Aydınlıkevler Mahallesi'nde düzenlenen güreş müsabakalarına Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, AK Parti Yozgat Milletvekili Ertuğrul Soysal, Sorgun İlçe Kaymakamı Mustafa Altınpınar, Sorgun Belediye Başkanı Murat Gürbüz, İstanbul Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Ahmet Yılmaz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tarihi Kırkpınar Başpehlivanları İsmail Balaban, Ali Gürbüz, Fatih Atlı, Hamza Köseoğlu, Süleyman Sarı, Okan Acar, Kürşat Korkmaz, Ekrem Yavuz, Süleyman Aykırı, Hüseyin Demir, Ali Altun, Ali Yanıltma, Faruk Akkoyun, Serkan Serttürk, Ali Rıza Kaya ve Ramazan Bircan yanı sıra yaklaşık 100 güreşçi Sorgun Er Meydanı'nda boy gösterdi.

Sorgun Belediye Başkanı Murat Gürbüz, müsabakalar sırasında yaptığı konuşmada, "Her yıl geleneksel hale getirdiğimiz Gurbetçiler Şöleni'nin bu yıl 10'uncusunu yapıyoruz. İlk gününde siz değerli vatandaşlarımızın heyecanla izlediği güreş müsabakaları ile şölenimiz başladı" diyerek katılımcılara teşekkür etti.

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