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Başpehlivan Okulu, altın kemeri 15 Temmuz şehitlerine armağan etti

Engin ÖZMEN - Ali Can ZERAY / EDİRNE () - 657'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazanan Orhan Okulu, ödül töreninin ardından Edirne Sarayiçi Er Meydanı'ndan yalın ayak yürüyerek şehir merkezine geldi. Cadde...

Başpehlivan Okulu, altın kemeri 15 Temmuz şehitlerine armağan etti

Engin ÖZMEN - Ali Can ZERAY / EDİRNE () - 657'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazanan Orhan Okulu, ödül töreninin ardından Edirne Sarayiçi Er Meydanı'ndan yalın ayak yürüyerek şehir merkezine geldi. Cadde ve sokakların kenarlarında toplananlar Okulu'ya yoğun ilgi gösterirken, Atatürk Anıtı'ndaki 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Anma Günü programına katılan Okulu, altın kemeri ve başpehlivanlığı 15 Temmuz şehitlerine armağan ettiğini söyledi.
657'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde rakibi Şaban Yılmaz'ı yenerek altın kemeri kazanan 28 yaşındaki Antalyalı Başpehlivan Orhan Okulu, doping kontrolü için örnek verdikten sonra antrenör ve pehlivan arkadaşları ile birlikte boynunda altın kemerle şehir merkezine yürüyerek geldi. Yol kenarında toplanan güreşseverler başpehlivana sevgi gösterisinde bulunurken bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
15 TEMMUZ PROGRAMINA KATILDI
Edirne Valiliği tarafından Atatürk Anıtı'ndaki 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Anma Günü programına katılan Orhan Okulu, kazandığı altın kemer ve başpehlivanlığı 15 Temmuz şehitlerine armağan ettiğini söyledi. Edirne Valisi Günay Özdemir ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın tebrik ettiği Okulu, Selimiye Camii arkasında tarihi Saray Hamamı'na geçti.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Okulu'nun yürüyerek gelişi
- Vatandaşların yoğun ilgisi
- 15 Temmuz programına katılması
- Programdaki konuşması
- Hamam yürüyüşü
- Yol kenarında toplananlar
- Hamama girişi
- Genel görüntüler

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