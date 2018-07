Başpehlivan Balaban: Hedefim, Antalya'ya altın kemeri ebedi getiren ilk isim olmak

TARİHİ Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin son başpehlivanı İsmail Balaban, bu yıl da hedefinin altın kemeri kazanmak olduğunu belirterek, "Benim hedefim, Antalya'ya altın kemeri ebedi olarak getiren ilk isim olmak. Bunu inşallah başarırım. Antalyalılar için daha çok, daha sıkı çalışıyorum. Yaptığımız spor gerçekten çok zor, ben bu işe kendimi adadım, altın kemerin ebedi sahibi olacağım" dedi.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 2013'te ve geçen yıl başpehlivanlığı kazanan Antalyalı İsmail Balaban, bu yılki güreşlere çok sıkı çalışarak geldiğini söyledi. Er Meydanı'nda 'Sarı Fırtına' lakabıyla tanınan İsmail Balaban, bu yıl da güreşlerin çok zorlu geçeceğini ancak altın kemeri alabilmek için çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini ifade etti. Balaban, "Geçen yıl güzel bir şampiyonluk kazandım, güzel yenişlerle olan müsabakalar oldu. Seyircinin de takdirini topladı. Tabii bu ara çıta yükseldi, izleyenlerin beklentisi yükseldi. İyi hazırlık dönemi geçirdik. Sezona istediğimiz gibi başladık. İyi kürsü dereceleri aldık. 40 gün önce Kırkpınar için Antalya Korkut'ta kampa girdim. Zorlu bir kamp dönemi geçirdik. Kendime güveniyorum, tekrar Sarayiçi'nde Er Meydanı'nda geçen yıl gibi güzel müsabakalardan sonra sevenlerime altın kemeri armağan etmek istiyorum" diye konuştu.

HEDEFİ TARİHE GEÇMEK

2013 yılında başpehlivanlık kategorisine çıktığında ilk başpehlivanlığını kazanan ve daha sonra 2014 yılında ikinci, 2015 yılında üçüncü, geçen yıl ise finalde Recep Kara'yı yenerek ikinci kez başpehlivan olan İsmail Balaban, altın kemerin ebedi sahibi olmanın hayalini kuruyor. Antalya'ya altın kemerin ebedi sahibi olarak gidip bir ilke imza atmak istediğini kaydeden Balaban, şöyle dedi:

"Tabii ki her güreşçinin hayali başpehlivan olmaktır. Benim hayallerim de bu yöndeydi. Biz güreşe başladığımızda zor zamanlar geçirdik. Ailemiz çiftçilikle uğraşan Antalya'nın Elmalı ilçesine bağlı Akçay kasabasından. Onlar çiftçilikle uğraşıyordu biz de orada büyüdük. Zamanında maddi imkansızlık nedeniyle liseye gidememiştik. Daha sonra güreş dolayısıyla ikizim de dışarıdan liseyi bitirdik. Ben Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü'nü bitirdim. Şimdi de Trakya Üniversitesi'nde yüksek lisans yapıyoruz. Güreşin her anlamda bize maddi, manevi büyük katkısı oldu. Tanınırlık olarak mesela güreşçi olmasaydık üniversiteye gidemezdik. Bu imkanlar olmazdı. Güreşin getirisi çok oldu. Sorumluluk da arttı, insanların beklentileri var. Beklentiler artık altın kemerin ebedi sahibi olmak yönünde. Ben de bu hedefler doğrultusunda sıkı çalışıyorum, umarım onları utandırmam. Benim hedefim, Antalya'ya altın kemeri ebedi olarak getiren ilk isim olmak. Bunu inşallah başarırım. Antalyalılar için daha çok daha sıkı çalışıyorum. Yaptığımız spor gerçekten çok zor, ben bu işe kendimi adadım, altın kemerin ebedi sahibi olacağım."

'HER PEHLİVANIN HAYALİ ALTIN KEMER'

Bu yıl da Kırkpınar güreşlerinin çok zor olacağına dikkat çeken Balaban, her pehlivanın hayalinin altın kemeri kuşanmak olduğunu belirterek, "Herkes bunun için çalışıyor, kolay rakip yok. Başpehlivanlık kategorisine çıkmış her isim kendini ispatlayıp çıkmıştır. Ben de çıkıp mücadelemi vereceğim. İnşallah kazanan taraf biz oluruz" ifadelerini kullandı.



FOTOĞRAFLI