Başpehlivan 15 Temmuz'da belli olacak

Ali Can ZERAY/EDİRNE,()

EDİRNE'de bu yıl 2-8 Temmuz 2018 tarihleri arasında yapılması planlanan 657'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalma ihtimali de göz önüne alınarak 9-15 Temmuz 2018'de yapılmasına karar verildi.

Edirne Belediye Başkanlığı, 657'nci Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nin 2-8 Temmuz 2018 tarihinde yapılacağını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinin 24 Haziran'a alınmasının ardından Edirne Belediyesi ve Güreş Federasyonu, güreşlerin tarihini 1 hafta ileri alarak 9-15 Temmuz 2018 tarihinde yapılmasına karar verdi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri ile ilgili Yüksek Seçim Kurulu’nun 270 sayılı no’lu kararında, 'Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tur oylamaya kalması durumunda ise, 8 Temmuz 2018 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatlerinin 08.00 - 17.00 olarak belirlenmesine karar verilmesi gerekmiştir' cümlesinin bulunması nedeniyle, Kırkpınar tarihlerinde bir değişiklik yapmayı uygun gördüklerini söyledi.

Bu konuda Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ile görüşmeler yaptıklarını kaydeden Gürkan, "Cumhurbaşkanlığı seçimi, ikinci tura kalması halinde YSK kararında da ifade edildiği gibi 8 Temmuz 2018 tarihine denk geliyor. Bu da bizim önceden belirlediğimiz tarihe göre 657. Kırkpınar Güreşleri’nin final günü. Böyle olursa güreşleri yapma imkanımız yok. Bu henüz belli değil ama her ihtimali de değerlendirmemiz gerekiyor. Bu nedenle biz de federasyonla karşılıklı mutabakata vararak, 657. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali’nin 09-15 Temmuz 2018 tarihlerinde gerçekleştirilmesine karar verdik. Kırkpınar Güreşleri bu durumda 09–15 Temmuz 2018 tarihlerinde yapılacak. Hazırlıklarımızı bu tarihlere göre yeniden güncelledik. Ayrıca güreşler ile ilgili tüm ilgili kurumlara da bugün yeni tarihleri bildiren resmi yazılarımızı gönderiyoruz" diye konuştu.

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