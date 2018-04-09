Basketbolun usta isimleri ile eğitim kampı

Ali KAN, Bakü () - Uluslararası Spor ve Eğitim Akademisi (ISEAC) basketbol tutkunlarını usta isimler Bogdan Tanjevic, Ahmet Bülbül ve Bosko Radovic ile bir araya getiriyor.

Karadağ'ın Bar kentinde 15 Mayıs tarihine kadar sürecek basketbol kampının çok faydalı geçeceğini belirten ISEAC Genel Direktörü Levent Ülkü, yaptığı açıklamada sporun insanların hayatında önemli bir rol oynadığını belirterek sağlıklı yaşamın da kapılarını araladığını söyledi.

Basketbolun, en çok oynanan spor branşları arasında yer aldığını vurgulayan Ülkü, çocukların ve gençlerin sosyal ve fiziksel gelişimine katkı sağlarken disiplinli bir yaşamı da kazandırdığını kaydetti.

Ülkü, ISEAC olarak gençlerin tatil zamanlarında, basketbol alanındaki yeteneklerini ortaya çıkarmak istediklerini belirterek kariyer hayatlarında geleceğe umutla bakmalarını sağlamak istediklerini ifade etti.

Ülkü, akademi programı ile gençlere basketbolda yeni şeyler öğrenme, pozitif risk alma ve keşfetme içerikli eğitim programı verileceğini kaydetti.

ISEAC'da gençlerin basketbolun usta isimlerinden eğitim alacağını vurgulayan Ülkü, "Başdanışmanlığını 13'üncü dev adam olarak bilinen Bogdan Tanjevic ve Türk basketbolunun usta ismi Ahmet Bülbül'ün üstlendiği eğitim programında, Karadağ Milli Basketbol Takımı Baş Antrenör Yardımcısı Bosko Radovic de gençlerin basketbol kariyerlerine ışık tutacak" ifadelerine yer verdi.

AKADEMİYE KATILAN SPORCULARA "13'ÜNCÜ DEV ADAM" BOGDAN TANJEVİC İMZALI KATILIM SERTİFİKASI VERİLECEK

ISEAC'ın Türkiye'nin önemli yurt dışı spor organizasyonları arasında yer aldığını vurgulayan Levent Ülkü, 15 Mayıs 2018 tarihine kadar kayıt yaptıran 12-16 yaş arası 900 sporcunun faydalanabileceği kampın birer haftalık periyotlar halinde toplam 10 hafta süreceğini aktardı.

Kayıtların www.ise-ac.com sitesi üzerinden alınacağını vurgulayan Ülkü," Halen ülkelerinin U-12, U-14, U-16, U-18 milli takımlarında aktif görev yapan Karadağ, Sırp ve Bosnalı 8 antrenörün görev alacağı ISEAC basketbol eğitim kampı, 12.06.2018 - 23.08.2018 tarihleri arasında katılan her sporcuya "13'üncü Dev Adam" Bogdan Tanjevic imzalı katılım sertifikası verilecek" diye konuştu.

