Basketbolun kitabı yazıldı

ABDULLAH Gül Üniversitesi (AGÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Müdürü Doç.Dr.Alper Uğraş’ın yazdığı, "Temel Basketbol" ve 'Basketbolun Bilimsel Yönü ve Antrenörlük'' adlı kitaplar yayımlandı.Doç.Dr.Alper Uğraş ''Temel Basketbol'' adlı kitabında, basketbol becerilerinin öğretiminden, uygulanmasına kadar, farklı uzmanlık alanlarıyla ilgili konulara da yer verdi. 'Basketbolun Bilimsel Yönü ve Antrenörlük' adlı ikinci kitapta ise özellikle antrenörlük, bir antrenörü iyi yapan özellikler, antrenörlüğün amaçları ve tarzı, kişisel özellikleri ile antrenörün bilmesi gereken konular, çocuk ve genç takım antrenörlüğü gibi konular ele alındı.Doç.Dr.Alper Uğraş, kitapları öğretmenlere, antrenörlere, öğrencilere ve çocukları basketbol oynayan velilere yardımcı olması amacıyla hazırladığını söyledi.Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu ise Uğraş’ın spor kültürünü içselleştirmiş bir akademisyen oluşuna dikkati çekerek, AGÜ Yayınlarından, spor kategorisinden çıkan iki kitabın da basketbolla ilgili konuları her yönüyle ele alan eşsiz eserler olduğunu kaydetti.Basketbola önemli birer eser olarak kazandırılan kitaplar, tüm üniversite kütüphanelerinde yerini alacak.

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