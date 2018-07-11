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Basketbolun duayen ismi Hakyemez, yoğun bakımda (2)

HAKYEMEZ YAŞAMINI YİTİRDİ Türk basketbolunun duayen ismi Doğan Hakyemez (68), Antalya'da tedavi için gittiği hastanede geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Bu sabah rahatsızlanan Doğan Hakyemez, beraberindekilerle özel bir hastaneye...

Basketbolun duayen ismi Hakyemez, yoğun bakımda (2)

HAKYEMEZ YAŞAMINI YİTİRDİ
Türk basketbolunun duayen ismi Doğan Hakyemez (68), Antalya'da tedavi için gittiği hastanede geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Bu sabah rahatsızlanan Doğan Hakyemez, beraberindekilerle özel bir hastaneye gitti. Burada muayene edilen Hakyemez'e doktorlar, 4 kalp damarının tıkalı olduğunu söyledi. Muayenesinin sürdüğü sırada kalp krizi geçirdiği belirlenen Hakyemez, hemen yoğun bakım servisine alındı. Yapılan yapılan müdahaleye rağmen akşam saatlerinde yaşamını yitiren Hakyemez'in ölüm haberi, spor camiasında büyük üzüntü yarattı.

Tolga YILDIRIM - Alparslan ÇINAR / ANTALYA () -

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