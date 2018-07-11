Basketbolun duayen ismi Hakyemez vefat etti

Tolga YILDIRIM - Alparslan ÇINAR / ANTALYA () - Türk basketbolunun duayen ismi Doğan Hakyemez (68), Antalya'da tedavi için gittiği hastanede geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Muayene sırasında kalp krizi geçirdiği belirlenen Hakyemez, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Antalya'da bu sabah rahatsızlanan Doğan Hakyemez, beraberindekilerle özel bir hastaneye gitti. Burada muayene edilen Hakyemez'e doktorlar, 4 kalp damarının tıkalı olduğunu söyledi. Hakyemez, muayenesinin sürdüğü sırada kalp krizi geçirdi. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Hakyemez, yapılan müdahaleye rağmen akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Hakyemez'in arşiv görüntüleri