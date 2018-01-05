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Basketbolda ilk yarı tamamlanıyor

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 13'üncü, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde de 17'nci hafta maçlarıyla sezonun ilk yarıları tamamlanacak. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne ise 14. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.  Liglerde...

Basketbolda ilk yarı tamamlanıyor

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 13'üncü, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde de 17'nci hafta maçlarıyla sezonun ilk yarıları tamamlanacak. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne ise 14. hafta müsabakalarıyla devam edilecek. 
Liglerde haftanın programı şöyle:
TAHİNCİOĞLU BASKETBOL SÜPER LİGİ
Yarın:
13.00 Trabzonspor-TOFAŞ (Hayri Gür)
15.15 Demir İnşaat Büyükçekmece-Muratbey Uşak (Gazanfer Bilge)
17.00 Pınar Karşıyaka-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
20.15 Eskişehir Basket-Beşiktaş Sompo Japan (Anadolu Üniversitesi)
7 Ocak Pazar:
13.00 Darüşşafaka-Yeşilgiresun Belediyespor (Volkswagen Arena)
15.15 Gaziantep Basketbol-Anadolu Efes (Şahinbey)
17.00 Galatasaray Odeabank-Banvit (Sinan Erdem)
19.30 Fenerbahçe Doğuş-Sakarya Büyükşehir Belediyespor (Ülker Spor ve Etkinlik)
BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ
Yarın:
13.00 Bornova Beckerspor-Canik Belediyespor (Bornova Atatürk)
14.00 Adana ASKİ-Fenerbahçe (Adana Atatürk)
14.00 OGM Ormanspor-Galatasaray (M. Sait Zarifoğlu)
16.00 İstanbul Üniversitesi-Çukurova Basketbol (Prof. Dr. Turgay Atasü)
16.30 Beşiktaş-BOTAŞ (BJK Akatlar)
7 Ocak Pazar:
16.30 Mersin Büyükşehir Belediyespor-Abdullah Gül Üniversitesi (Edip Buran)
16.30 Yakın Doğu Üniversitesi-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Ahmet Cömert)
TÜRKİYE BASKETBOL 1. LİGİ
Bugün:
15.30 Ankara DSİ-Afyon Belediyespor (Ankara)
16.00 OGM Ormanspor-Sigortam.net Bakırköy Basket (M. Sait Zarifoğlu)
Yarın:
15.00 İstanbulspor Beylikdüzü-Türk Telekom (Beylikdüzü)
15.00 Petkimspor-Selçuklu Belediyespor (ENKA)
16.00 Yalova Group Belediye-Karesispor (Yalova 90. Yıl)
16.00 Bandırma Kırmızı-Bursaspor Durmazlar (Banvit Kara Ali Acar)
17.00 Düzce Belediyespor-Akhisar Belediyespor (Kalıcı Konutlar Merkez)
17.00 Antalyaspor-Halk Enerji TED Ankara Kolejliler (Antalya)
17.00 Samsun Büyükşehir Belediyespor Anakent-Bahçeşehir Koleji (Mustafa Dağıstanlı)

İSTANBUL /

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