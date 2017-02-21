Basketbolda Federasyon Kupası Mersin'de başlıyor

MERSİN'in ev sahipliğini yaptığı Türkiye Basketbol Ligi Federasyon Kupası'nın final grubu müsabakaları düzenlenen toplantıyla açıklandı.

Atatürk Evi'nde düzenlenen toplantıya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Kerim Tufan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Ahmet Tarakçı, Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Antalyalı, Türkiye Basketbol Federasyonu Ligler Direktörü Ayhan Özgümüş, kupada mücadele edecek takımların baş antrenörleri ve oyuncuları katıldı.

Sporun, çağımızın en iyi iletişim ve tanıtım aracı olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Kerim Tufan, ''Şehrimize gelen sporcularımıza, güzel müsabaka dileklerinde bulunurken, şehrimizden güzel duygularla ayrılmalarını,gittikleri yerlerde Mersin'in güzelliklerini anlatmalarını, b,izim için bir elçi olmalarını umuyoruz. Kentimiz daha önce uluslararası ve ulusal müsabakalara ev sahipliği yaptı. Güzel müsabakalar, kazasız belasız turnuvayı tamamlayalım istiyoruz. Hakeden kazansın'' dedi.

Mersin'de iyi organizasyonların gerçekleştirildiğini belirten Türkiye Basketbol Federasyonu Ligler Direktörü Ayhan Özgümüş ise şunları söyledi:

''Yenişehir'de salon sorunu var ama Servet Tazegül bu sorunu gideriyor. Keşke Servet Tazegül'ü biraz daha canlandırsak, seyirciyi oraya çekecek düzen kursak, aksaklıkları gidersek. Şehirle bir olmak lazım. Hava yaz ayı gibi, sporcular ve turnuva için bu çok iyi olacak. Maçlar TBF TV'den canlı olarak yayınlanacak. 18:00 ve 20:15, standart saatler uyguladık müsabakalar için. Final 16:00'da olacak. Her şey hazır. Biz iyiyiz, takımlarımız iyi. Kattıkları değer inanılmaz. Hem daha çok Türk oyuncunun oynaması hem oyuncu, antrenör kalitesi önemli.''

Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Antalyalı ise, ''Mersin artık spor şehri olarak anılmak istiyor. Bu bağlamda federasyonumuz bu organizasyonu Mersin'e verdi. Büyükşehir Belediyesi maddi sponsorlukları karşıladı, valimiz Özdemir Çakacak bu organizasyonu arzuluyordu. Sporculara başarının ve Mersin'in keyfini çıkartmalarını diliyorum'' ifadelerini kullandı.

Kupada mücadele edecek Gelişim Koleji, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Nesine.com Eskişehir Basket, Afyon belediye, Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent, İstanbulspor Beylikdüzü, Bandırma Kırmızı ve Bursaspor Durmazlar takımlarının baş antrenörleri de değerlendirmelerde bulunurken, toplantı toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.

Görüntü Dökümü

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-Salondan görüntüler

-Katılımcılardan görüntüler

-Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Antalyalı'nın konuşması

-Türkiye Basketbol Federasyonu Ligler Direktörü Ayhan Özgümüş'ün konuşması

- Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Kerim Tufan'ın konuşması

-Kupada yer alan takımların baş antrenörleri turnuva hakkında görüş bildirirken

-Toplu fotoğraf çekimi

-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN, ()