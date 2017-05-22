Basketbolda Avrupa'nın en büyüğü Fenerbahçe'nin şampiyonluk pastası kesildi (2)

Obradovic: "Önce önümüzdeki maçlar, sonra da önümüzdeki sezona bakacağız"

Datome: "Bir kulübü bir noktadan alıp bir noktaya getirmek bizim için çok özel ve tarif edilemez bir duygu"

Hakan TARHAN-Sercan SAPANATAN, İstanbul

Fenerbahçe'yi Avrupa şampiyonluğuna taşıyan Başantrenör Zeljko Obradovic, "Sezon bitince de önümüzdeki sezonda aynı hedeflere ulaşmak için neler yapmamız gerektiğini konuşacağız" dedi.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Turkish Airlines Euroleague Final-Four Finali'nde Yunan ekibi Olympiacos'u 80-64 yenerek Avrupa Şampiyonu olmasının ardından Ülker Sports Arena'da medya ile bir araya geldi. Başarılı Başantrenör Zeljko Obradovic, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tecrübeli Başantrenör Obradovic, mutlu olduğunu ifade ederek, "Özellikle taraftarlar ve kulübümüz için çok mutluyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum çok güzel performans sergilediler. Şu anda ileride neler yapmamız gerektiğini çok net bir şekilde görebiliyoruz" şeklinde konuştu.

Olympiacos karşılaşmasında maçın kırılma anını düşünmediğini ifade eden Obradovic, "Genelde sahadayken öyle bir şey düşünmeye şansınız yok. Bu yüzden sahadayken böyle şeyler düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

"TOFAŞ MAÇI ÇOK ZOR GEÇECEK"

Sarı-lacivertli ekibin Spor Toto Basketbol Ligi play-off serisinde Tofaş ile oynanacak mücadele ile ilgili konuşan Obradovic, "Çok zor olacak. Hiç kolay bir şey değil. Tofaş'a karşı oynaycağız. Burada taraftarın çok büyük etkisi olacak. Mutlaka gelip desteklemeleri lazım çünkü sonuçlar ve aldığımız başarılar onların sayesinde oluyor. Şu anda Türkiye ligine odaklanacağız. Sezon bitince de önümüzdeki sezonda aynı hedeflere ulaşmak için neler yapmamız gerektiğini konuşacağız" değerlendirmesinde bulundu.

FENERBAHÇE'NİN BAŞARILI OYUNCU LUİGİ DATOME "FENERBAHÇE'DE OYNUYORSANIZ KAZANMAK İÇİN OYNUYORSUNUZDUR" DEDİ.

Luigi Datome basın mensuplarına açıklamalarda bulunurken sarı-lacivertli kulübü iyi yerlere getirdiklerini ifade ederek, "Bir kulübü bir noktadan alıp bir noktaya getirmek bizim için çok özel ve tarif edilemez bir duygu. Fenerbahçe'de iseniz kazanmak için oynuyorsunuzdur. Tabii ki şampiyonluk için savaşacağız" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE LİGİNİ EN İYİ ŞEKİLDE BİTİRMELİYİZ"

Önümüzdeki yıl Belgrad'da oynanacak olan Final-Four hakkında konuşan başarılı oyuncu, "Belgrad'a daha çok uzun bir yol var. Öncelikle Çarşamba günü kazanmamız lazım. Hep adım adım gittik. Bundan sonra da öyle yapacağız. Türkiye ligini en iyi şekilde bitirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

KUPAYI KALDIRAN ADAM MELİH MAHMUTOĞLU: "EN BAŞTAN BERİ ŞAMPİYONLUĞA İNANDIK"

Takım kaptanı Melih Mahmutoğlu yaptığı açıklamada "En baştan beri şampiyonluğa inandık. Geçen sezon son anda kaçırmıştık. Bu sezon boyunca kupa için çalıştık. Takım olarak çok mutluyuz. Çok özel hisler içindeyim. Çocukluğumdan beri bunu hayal ettim" dedi.

Mahmutoğlu, Fenerbahçe'den ayrılma ihtimali bulunan takım arkadaşları Bogdan ve Ekpe Udoh'un geleceğine dair bilgisi olup olmadığı sorulunca ise "Bu konuda bir şey söyleyemem" dedi.

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