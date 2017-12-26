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Basketbolda All-Star 2018, 21 Ocak'ta yapılacak

İstanbul () - BASKETBOLSEVERLERE büyük heyecan yaşatan All-Star 2018, 21 Ocak'ta Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenecek. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin en görkemli organizasyonuna 1 aydan az bir süre kaldı. 21 Ocak'ta saat 14.00'te...

Basketbolda All-Star 2018, 21 Ocak'ta yapılacak

İstanbul () - BASKETBOLSEVERLERE büyük heyecan yaşatan All-Star 2018, 21 Ocak'ta Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenecek.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin en görkemli organizasyonuna 1 aydan az bir süre kaldı. 21 Ocak'ta saat 14.00'te başlayacak ve çeşitli yarışmalara sahne olacak All-Star'da ING Bank 3 sayı yarışması, LeasePlan Yetenek Yarışması ve Tahincioğlu Smaç Yarışması heyecanı da yaşanacak.
All-Star'da yapılacak Avrupa ile Asya Karması maçında yer alacak oyuncuların belirleneceği oylama ise oylama partneri RedBull.com'da başladı. İlk günden binlerce kişinin katıldığı oylama sonucu 17 Ocak 2018 Çarşamba tarihinde açıklanacak.
Oylamada tüm basketbolculara oy verilebiliyor. İki karmada da en iyi iki oyun kurucu, en iyi iki forvet ve en iyi pivotlar seçilecek. En çok oyu olan 5 kişi, mücadeleye ilk 5'te başlamaya hak kazanacak. Avrupa Karması'nda Anadolu Efes, Beşiktaş Sompo Japan, Darüşşafaka, Demir İnşaat Büyükçekmece, Galatasaray Odeabank ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi forması giyen oyuncular forma giyecek.
Asya Karması'nda ise Banvit, Eskişehir Basket, Fenerbahçe Doğuş, Gaziantep Basketbol, Muratbey Uşak Sportif, Pınar Karşıyaka, Sakarya Büyükşehir Basketbol, Tofaş, Trabzonspor ve Yeşil Giresun Belediyespor basketbolcuları olacak.
 

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