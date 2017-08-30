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Basketbolda A Milli Takımın Avrupa Şampiyonası kadrosu belli oldu

İSTANBUL-() Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda mücadele edecek A Milli Takımın 12 kişilik oyuncu kadrosu belli oldu. 31 Ağustos – 17 Eylül tarihleri arasında ülkemizin bir grup ve finallerine ev sahipliği yapacağı Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda...

Basketbolda A Milli Takımın Avrupa Şampiyonası kadrosu belli oldu

İSTANBUL-() Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda mücadele edecek A Milli Takımın 12 kişilik oyuncu kadrosu belli oldu.
31 Ağustos – 17 Eylül tarihleri arasında ülkemizin bir grup ve finallerine ev sahipliği yapacağı Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda mücadele edecek A Milli Takımımızın 12 kişilik oyuncu kadrosu belli oldu.
EuroBasket 2017 için hazırlıklarına İstanbul’da başlayan Ay Yıldızlılar, uzun bir çalışma dönemi sonrasında hazırlıklarını tamamlarken, şampiyonada mücadele edecek olan oyuncu kadrosu da belli oldu. 13 kişi olarak çalışan A Milli Takım’da yaklaşık bir haftadan bu yana sakatlığı sürdüğü için antrenmanlara katılamayan Ali Muhammed’in yapılan son kontroller neticesinde iyileşemediği saptanmıştır. Sağlık Kurulu’nun verdiği rapor doğrultusunda turnuvada oynayamayacağı anlaşılan Ali Muhammed, bu raporun ardından Ay Yıldızlı takımımızın Avrupa Şampiyonası kadrosundan çıkartılmıştır.
A Milli Takım kadrosu şu şekilde:
Cedi Osman
Doğuş Balbay
Furkan Korkmaz
Erkan Veyseloğlu
Sertaç Şanlı
Kenan Sipahi
Furkan Aldemir
Melih Mahmutoğlu
Barış Hersek
Sinan Güler
Hüseyin Göksenin Köksal
Semih Erden

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