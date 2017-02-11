Basketbol toplu sonuçlar

İSTANBUL- Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 4, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde ise 3 maç oynandı.
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında 4, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 17. haftasında ise 3 karşılaşma yapıldı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Spor Toto Basketbol Süper Ligi
Beşiktaş Sompo Japan-İstanbul Büyükşehir Belediyesi: 86-73
Halk Enerji TED Ankara Kolejliler-Muratbey Uşak: 90-84
Trabzon Medical Park-Pınar Karşıyaka: 78-74
TOFAŞ-Demir İnşaat-Büyükçekmece: 73-69
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi
Yakın Doğu Üniversitesi-MBK Doğuş Hastanesi: 70-34
İstanbul Üniversitesi-Tosyalı Toyo Osmaniye: 75-64
Bellona AGÜ-Adana ASKİ: 61-60