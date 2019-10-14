Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde perde açılıyor

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu yarın oynanacak 8 karşılaşma ile başlayacak.Basketbolda Euroleague ve Eurocup'ın ardından bir diğer organizasyon olan Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynanacak karşılaşmalarla perde açılacak. Sekizer takımlı 4 grupta toplam 32 ekibin mücadele edeceği turnuvaya bu sezon 4 Türk kulübü katılıyor. A Grubu'nda mücadele edecek olan Türk Telekom, ilk maçına yarın saat 19.45'te deplasmanda İsrail temsilcisi Hapoel Holon karşısında çıkacak. Gaziantep Basketbol ise sezonun ilk maçında yarın sahasında Yunanistan temsilcisi Peristeri'yi konuk edecek. Beşiktaş Sompo Sigorta ise D Grubu'ndaki ilk maçında yarın saat 19.45'te deplasmanda PAOK ile mücadele edecek. B Grubu'nda yer alan TEKSÜT Bandırma ise ilk maçında Çarşamba günü İsrail temsilcisi Hapoel Jerusalem'i saat 19.30'da kendi evinde ağırlayacak.Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ilk haftanın fikstürü şu şekilde:

15 Ekim Salı

19.00 Gaziantep Basketbol - Peristeri

19.00 VEF Riga - KK Mornar

19.00 Neptunas - Brindisi

19.30 PAOK - Beşiktaş Sompo Sigorta

19.45 Hapoel Holon - Türk Telekom

21.00 Rasta Vechta - Anwil Wloclawek

21.00 Strasbourg - Oostende

21.30 Tenerife - Nizhny Novgorod

16 Ekim Çarşamba

19.30 CEZ Nymburk - Brose Baskets Bamberg

19.30 AEK - Pau Orthez

19.30 TEKSÜT Bandırma - Hapoel Jerusalem

21.00 Dijon - Falco Szombathely

21.00 Telekom Baskets Bonn - Zaragoza

21.30 Manresa - Torun

21.30 Dinamo Sassari - Lietkabelis

21.30 San Pablo Burgos - Antwerp Giants