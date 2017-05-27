Başkentte liseli gençlerin satranç heyecanı başladı

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Tulay: "Satranç coşkusu, çok sayıda turnuva ve şampiyona ile tüm Türkiye'de devam ediyor"

Ercan ATA - ANKARA / (fotoğraflı)

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) ve Başkent Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen "1. Özel Başkent Üniversitesi Liseler Arası Takımlar Satranç Kupası" 36 takım ve 213 liseli sporcunun katılımıyla Başkent Üniversitesi Bağlıca Yerleşkesi'nde başladı.

Satrancı 7'den 77'ye her yaştan kişinin yapabileceği bir spor haline getirmek istediklerini söyleyen TSF Başkanı Gülkız Tulay, "Son yıllarda satranç sporunun okullarda yaygınlaştırması için anaokullarından üniversiteye kadar çok yol kat ettik. Satranç heyecanı tüm Türkiye'de devam ediyor. Bu heyecan ve ilgiyle Avrupa'da ve dünyada çok daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz" dedi.

"1. Özel Başkent Üniversitesi Liseler Arası Takımlar Satranç Kupası"nın açılış hamlesini TSF Başkanı Gülkız Tulay ve Başkent Üniversitesi Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri (BADEM) Müdürü Prof. Dr. Ali Halıcı yaptı. Başkent Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Abdulkadir Varoğlu ve TSF Yönetim Kurulu Üyesi WIM Nilüfer Çınar Çorlulu'nun da yer aldığı açılışa sporcuların aileleri de büyük ilgi gösterdi. Başkent Üniversitesi ile TSF'nin kısa zamanda önemli mesafeler kat ettiğini söyleyen Gülkız Tulay, "Başkent Üniversitesi ile yabancı sporcuların merakla beklediği Uluslararası Açık Satranç Turnuvası düzenliyoruz. Ulusal Takım havuzunda yer alacak sporcularımız için düzenlediğimiz kampları da Üniversitenin Kızılcahamam yerleşkesinde gerçekleştiriyoruz. 7 yaşından 17 yaşına kadar ilköğretimden liseye eğitim hayatında olan sporcularımız üniversite ortamını tanımış oluyor. Başkent Üniversitesi de satranç sporuna önem veriyor ve üniversitenin bütün olanaklarından sporcularımızın en iyi şekilde yararlanmasını sağlıyor.

TSF olarak yoğun bir faaliyet programımız var. '2017 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Takım Turnuvaları' gibi birçok turnuvayı Türkiye'nin çeşitli illerinde aynı zaman dilimlerinde düzenliyoruz. Başkentte de bu turnuvaya 213 sporcunun katılması, satranç sporuna olan ilginin başka bir göstergesi. Türkiye'nin doğudan batıya her köşesinde satranca olan sevgi büyüyerek devam ediyor. Satranç ışığıyla ve sporcu disiplini ile büyüyen gençler güçlü Türkiye'nin mimarları olacak. Takımlarımıza ve sporcularımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.

"STRATEJİK AKIL VE SATRANÇ"

Açılışta yaptığı konuşmada TSF'nin Başkent Üniversitesi için çok önemli bir yer tuttuğunu belirten Başkent Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Abdulkadir Varoğlu, "TSF ile gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimizi arttırarak sürdüreceğiz. Satranç sporuna katkı yapmaya devam edeceğiz. Ben yönetim alanında çalışıyorum ve stratejik yönetim dersleri veririm. Stratejik aklı birinci dereceden üreten en önemli araç satrançtır. Bu ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği akıl ve bilimde ilerlemeyi satranç gibi rasyonel araçlarla sürdürülebileceğine inanıyoruz. Takımlarımıza ve sporcularımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmasında satranç için 'sporların en değerlisi ve önemlisi' diyen BADEM Müdürü Prof. Dr. Ali Halıcı sözlerine şu şekilde devam etti:

Başkent Üniversitesi olarak satranç sporuna çok değer veriyoruz. Biz satrancın üniversite ortamında yapılmasının önemini anladıktan sonra geçen yıl TSF ile işbirliğine başladık. Uluslararası turnuvada üniversitemizde yüzlerce sporcu ağırladık. Milli takım kamplarını üniversitede yapıyoruz. Satranç, Türkiye'nin en popüler spor dalı oldu. Kurumların kuruluşların başarısında en önemli etken yöneticiler. Bu kapsamda bu sporu layık olduğu yere getiren TSF Başkanı Gülkız Tulay'a yürekten teşekkür ediyorum."

"1. Özel Başkent Üniversitesi Liseler Arası Takımlar Satranç Kupası" 27-28 Mayıs tarihlerinde iki gün boyunca gençlerin çekişmeli mücadelelerine sahne olacak. Turnuva sonunda sporcu, okul ve masa ödülleri olmak üzere 3 farklı kategoride 15 ayrı ödül dağıtılacak.