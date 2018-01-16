Başkentte futbola ilgi arttı

Ercan ATA - ANKARA /

2017-2018 Futbol Sezonu'nda 17 hafta geride kalırken, sezon başında lige yükselen yeni takımlar, yıldız transferler ve artan oyun kalitesi ile birlikte stadyumlardaki seyirci sayıları da yükseldi. Geçtiğimiz sezonun ilk 17 haftası ile kıyaslandığında seyirci sayıları Süper Lig'de yüzde 44, TFF 1. Lig'de yüzde 13 oranında arttı. Seyirci sayısındaki pozitif değişimden de anlaşılacağı üzere Passolig Kart sahibi taraftarların sayısı da 3,4 milyonu geçti.

Passolig Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, MKE Ankaragücü yöneticilerinin de katıldığı toplantıda Ankara basınıyla bir araya geldi. Kazancı, "2016-2017 futbol sezonunun ilk 17 haftasında TFF 1. Lig'de 359 bin 619 seyirci stadyumlara giriş yaparken, bu sezon ilk 17 haftalık süreçte seyirci sayısı 404 bin 836'ya ulaştı. Seyirci sayısındaki yüzde 13 oranındaki bu artışta, tribünlerdeki taraftar desteği ile dikkat çeken MKE Ankaragücü Kulübü'nün de önemli bir etkisi bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Taraftar desteğinin, takımların saha içindeki moral ve motivasyonunu pozitif anlamda etkilerken kulüplerin maç günü gelirlerini de ciddi anlamda yükselttiğini belirten Kazancı, "TFF 1. Lig'e dönüşünün ilk yılında ilk yarıyı lider tamamlayan MKE Ankaragücü, saha içindeki başarısı kadar tribünlerdeki seyirci desteği ile de dikkat çekmektedir" dedi.

Ankara takımlarının Passolig Kartlı taraftar sayısı sıralamasında, Osmanlıspor'un 23 bin 829 ile birinci sırada olduğunu belirten Ceyhun Kazancı, Osmanlıspor'u 17 bin 967 ile MKE Ankaragücü ve 16 bin 4 ile Gençlerbirliği'nin takip ettiğini söyledi. Ankara kulüplerini destekleyen Passolig Kart sahibi futbolseverlerin ilçe bazında dağılımına da değinen Kazancı, "Çankaya ilçesinden en çok Gençlerbirliği taraftarları Passolig Kart alırken, Keçiören'de MKE Ankaragücü, Sincan'da ise Osmanlıspor taraftarları önde" açıklamalarında bulundu.

STADYUMLARDA 100 BİNE YAKIN KİŞİ MAÇ SEYRETTİ

Sezonun ilk 17 haftası boyunca Ankara'daki Osmanlı Stadı ve Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nun 100 bine yakın futbolseveri ağırladığını belirten Ceyhun Kazancı, sözlerine şöyle devam etti: "2016-2017 futbol sezonunun ilk 17 haftasında, Gençlerbirliği ve Osmanlıspor kulüplerinin ev sahibi oldukları maçlarda 65 bine yakın futbolsever stadyumlarda yer alırken, bu sezon MKE Ankaragücü'nün TFF 1. Lig'e yükselişiyle birlikte tribünlerdeki seyirci sayısı da yüzde 53 oranında yükseldi ve 100 bine yaklaştı."

ANKARAGÜCÜ HEM LİGDE, HEM TRİBÜNLERDE ZİRVEYE OYNUYOR

2016-2017 futbol sezonunda TFF 2. Lig kırmızı grubu lider tamamlayarak TFF 1. Lig'e yükselen MKE Ankaragücü, e-bilet sistemine dahil olduğu 5 aylık süre içerisinde Passolig Kartlı taraftar sayısını 17 bin 967'ye ulaştırarak, TFF 1. Lig'deki birçok takımı "Passolig Kart Ligi"nde geride bıraktı.

İç saha maçlarındaki 7 bin 109 seyirci ortalamasıyla TFF 1. Lig ortalamasının (2 bin 646) neredeyse 3 katına çıkan kulüp, Eskişehirspor'dan sonra TFF 1. Lig'in en fazla seyirci ortalamasına sahip kulübü oldu. Sezonun ilk yarısında MKE Ankaragücü'nün ev sahibi olduğu 8 lig maçını 41 farklı logolu Passolig Kart sahibi taraftar seyretti. Gençlerbirliği Passolig Kartlılar ise bu taraftarlar arasındaki en yüksek orana sahipti.

Türkiye'nin birçok ilinden MKE Ankaragücü logolu Passolig Kart satın alınırken, Ankara dışında en çok kart alınan iller ise sırasıyla; İstanbul, İzmir ve Konya oldu.

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