Başkent Akademi - Demir Grup Sivasspor: 0-6 (Ziraat Türkiye Kupası)
ANKARA, () STAT: OSTİM HAKEMLER: Murat Erdoğan, Seyfettin Ünal(xx), Gökhan Barcın(xx), Volkan Okur(xx) BAŞKENT AKADEMİ: Süleyman Enes (x), Abdullah (x), Hasan (xx), Beytullah (x) , Bünyamin (x), Muhammed Burak (xx), Ahmet Karaman (x) (Dk.75...
ANKARA, ()
STAT: OSTİM
HAKEMLER: Murat Erdoğan, Seyfettin Ünal(xx), Gökhan Barcın(xx), Volkan Okur(xx)
BAŞKENT AKADEMİ: Süleyman Enes (x), Abdullah (x), Hasan (xx), Beytullah (x) , Bünyamin (x), Muhammed Burak (xx), Ahmet Karaman (x) (Dk.75 Tolgahan x), Kerem (x) (Dk. 65 Yavuz x), Hazarhan (x) (Dk. 57 Ahmet Sun x), Yusuf (x) , Yavuz (x)
DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal (xxx), Fatih (xx), Paul Papp (xx), Caner (xxx), Ziya (xx), Cofie (xx) (Dk.59 Hakan xxx), Djerlek (xx) (Dk.71 Mert Hakan xxx), Traore (xx) (Dk.59 Hugo Vieira xx), Erdoğan (xxxx), Emre (xxx), Kone (xx)
GOLLER: Dk.6 Traore, Dk.14 Erdoğan, Dk.35 Caner, Dk.66 Hakan, Dk.78 Mert Hakan, Dk.84 Hugo Vieira (Demir Grup Sivasspor)
SARI KARTLAR: Hazarhan, Yusuf, Muhammed Burak (Başkent Akademi FK) - Fatih (Demir Grup Sivasspor)
Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü tur eleme maçında deplasmanda TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekibi Başkent Akademi Futbol Kulübü ile karşılaşan Demir Grup Sivasspor, rakibini 6-0 mağlup etti. Demir Grup Sivasspor'u bir üst tura taşılan golleri Abdou Razack Traore, Erdoğan Yeşilyurt, Caner Osmanpaşa, Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş ve Hugo Vieira kaydetti.
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|İmsak
|Güneş
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|İkindi
|Akşam
|Yatsı
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|1. Alanyaspor
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|2. Fenerbahçe
|9
|17
|3. Malatyaspor
|9
|16
|4. Trabzonspor
|9
|16
|5. Sivasspor
|9
|15
|6. Başakşehir
|9
|15
|7. Galatasaray
|9
|13
|8. Beşiktaş
|9
|12
|9. Konyaspor
|9
|12
|10. Gaziantep FK
|9
|12
|11. Kasımpaşa
|9
|11
|12. Denizlispor
|9
|11
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|9
|11
|14. Antalyaspor
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|11
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|9
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|9
|9
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|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|9
|17
|2. Hatayspor
|9
|17
|3. Fatih Karagümrük
|9
|16
|4. Balıkesirspor
|9
|16
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|15
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|9
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|9
|11
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|9
|11
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|9
|11
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|9
|10
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|9
|8
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|9
|8
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|9
|7
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|9
|5
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|9
|-5
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|O
|P
|1. Liverpool
|10
|28
|2. Man City
|10
|22
|3. Leicester City
|10
|20
|4. Chelsea
|10
|20
|5. Arsenal
|10
|16
|6. Crystal Palace
|10
|15
|7. M. United
|10
|13
|8. Sheffield United
|10
|13
|9. Bournemouth
|10
|13
|10. West Ham
|10
|13
|11. Tottenham
|10
|12
|12. Wolverhampton
|10
|12
|13. Burnley
|10
|12
|14. Brighton
|10
|12
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|10
|11
|16. Everton
|10
|10
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|10
|9
|18. Southampton
|10
|8
|19. Norwich City
|10
|7
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|10
|5
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|O
|P
|1. Barcelona
|10
|22
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|10
|21
|3. Granada
|11
|20
|4. Atletico Madrid
|11
|20
|5. Sevilla
|11
|20
|6. Real Sociedad
|11
|19
|7. Villarreal
|11
|17
|8. Athletic Bilbao
|11
|16
|9. Getafe
|11
|16
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|11
|15
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|11
|14
|12. Valencia
|11
|14
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|11
|14
|14. Eibar
|11
|12
|15. Deportivo Alaves
|11
|12
|16. Real Betis
|11
|12
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|11
|11
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|11
|9
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|11
|8
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|11
|5