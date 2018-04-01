Başkanlar, Galatasaray - Trabzonspor maçı öncesi yemekte bir araya geldi

İSTANBUL,()

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında oynanan Galatasaray - Trabzonspor mücadelesi öncesi Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, sarı kırmızılı kulübün düzenlediği yemekte bir araya geldi.

Sarı kırmızılı kulübün televizyonuna açıklamalarda bulunan Muharrem Usta, "Sporun temelinde dostluk var, centilmenlik var, fair play var. Bu rekabetin sonunda nasıl bir görüntü verdiğiniz çok önemli. Sadece skor ya da maç olarak bakmamak lazım. Bizim gibi yöneticilerin bu topluma iyi şeyler söylemesi ve gençlere örnek olması lazım. Oyuncularımız ve her iki güzide camia çok güzel bir mesaj verecektir. Seyir zevki güzel bir maç olmasını diliyorum" dedi ve Galatasaray Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'un ardından ilk kez karşılaştığı Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'i tebrik etti.

Mustafa Cengiz ise "Sevgili başkanıma ve Trabzonspor taraftarlarına hoş geldiniz diyorum. Kendimize ve rakibimize saygı için bir start aldık. Rakipler bunu başlatsa da başlatmasa da biz bunu yürütme ve uygulama kararı aldık. Trabzon bir futbol kenti. Halen altyapıdan en kaliteli futbolcuyu üreten coğrafya Trabzon'da. Bu açıdan Trabzon'a futbolsever olarak saygı duyuyorum. İki camianın birlikte dostlukla birbirini kırmadan mücadele etmesi en büyük arzumuz. Hak edenin kazanacağı bir müsabaka olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI

