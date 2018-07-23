Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı tamamlandı
Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı tamamlandı
Eski başkan yeni başkanı tabancayla öldürdü
Eski başkan yeni başkanı tabancayla...
Türk siyasetine örnek İYİ kongre kararı
Türk siyasetine örnek İYİ kongre...
Kayıp Evrim'in annesi, babası ve amcasına gözaltı
Kayıp Evrim'in soruşturmasında flaş gelişme

Başkan Yılmaz'tan Kırkpınar üçüncüsü güreşçiye 100 bin TL ödül

Ali YAZAN/ORDU,() Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, tarihi Kırkpınar Güreşleri’nde 3'üncü olan güreşçi Serhat Balcı'yı kutlayarak 100 bin TL ile ödüllendirdi. Ordu Büyükşehir Başkan Enver Yılmaz, bu yıl 657'ncisi...

Başkan Yılmaz'tan Kırkpınar üçüncüsü güreşçiye 100 bin TL ödül

Ali YAZAN/ORDU,()

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, tarihi Kırkpınar Güreşleri’nde 3'üncü olan güreşçi Serhat Balcı'yı kutlayarak 100 bin TL ile ödüllendirdi.
Ordu Büyükşehir Başkan Enver Yılmaz, bu yıl 657'ncisi düzenlenen tarihi Kırkpınar Güreşleri’nde 3'üncü olan Ordu Büyükşehir Belediyespor Kulübü Sporcusu Serhat Balcı'yı makamında ağırladı. Başkan Yılmaz, Balcı'ya çiçek takdim ederken, ayrıca 100 bin TL ile ödüllendirdi.
Ziyarette konuşan Başkan Yılmaz, "Ordu  Büyükşehir Belediyemiz güreşçisi Serhat Balcı, geçtiğimiz yılki başarısını devam ettirmek suretiyle bu yıl da 3'üncü olmuştur. Kendisini tebrik ediyoruz. Yapmış olduğu müsabakaları da birebir izleme fırsatımız oldu. O zorlu mücadelelerden Serhat kardeşimiz, milli takımdaki o tekniği ve gücü yağlı güreşe yansıtmak kaydıyla çok güzel bir performans gösterdi" dedi. Ziyaret sonunda Başkan Yılmaz, Balcı'ya 100 bin TL'lik çeki verdi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328