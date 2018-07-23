Başkan Yılmaz'tan Kırkpınar üçüncüsü güreşçiye 100 bin TL ödül

Ali YAZAN/ORDU,()

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, tarihi Kırkpınar Güreşleri’nde 3'üncü olan güreşçi Serhat Balcı'yı kutlayarak 100 bin TL ile ödüllendirdi.

Ordu Büyükşehir Başkan Enver Yılmaz, bu yıl 657'ncisi düzenlenen tarihi Kırkpınar Güreşleri’nde 3'üncü olan Ordu Büyükşehir Belediyespor Kulübü Sporcusu Serhat Balcı'yı makamında ağırladı. Başkan Yılmaz, Balcı'ya çiçek takdim ederken, ayrıca 100 bin TL ile ödüllendirdi.

Ziyarette konuşan Başkan Yılmaz, "Ordu Büyükşehir Belediyemiz güreşçisi Serhat Balcı, geçtiğimiz yılki başarısını devam ettirmek suretiyle bu yıl da 3'üncü olmuştur. Kendisini tebrik ediyoruz. Yapmış olduğu müsabakaları da birebir izleme fırsatımız oldu. O zorlu mücadelelerden Serhat kardeşimiz, milli takımdaki o tekniği ve gücü yağlı güreşe yansıtmak kaydıyla çok güzel bir performans gösterdi" dedi. Ziyaret sonunda Başkan Yılmaz, Balcı'ya 100 bin TL'lik çeki verdi.

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