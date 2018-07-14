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Başkan Yılmaz: Güreş Federasyonu Başkan ve yönetimi istifa etmelidir

ORDU Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, 657'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Ali Gürbüz'ün galip ilan edilip Recep Kara'nın elenmesine tepki göstererek, "Doping cezası alan pehlivanları güreştiren Türkiye Güreş...

Başkan Yılmaz: Güreş Federasyonu Başkan ve yönetimi istifa etmelidir
ORDU Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, 657'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Ali Gürbüz'ün galip ilan edilip Recep Kara'nın elenmesine tepki göstererek, "Doping cezası alan pehlivanları güreştiren Türkiye Güreş Federasyonu Başkan ve yönetimi ile Kırkpınar hakemleri istifa etmelidir" dedi.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, 657'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde güreşen Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanı ve Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Recep Kara'nın, Ali Gürbüz ile yaptığı müsabakayı yöneten hakemlere tepki gösterdi. Recep Kara ile Ali Gürbüz arasındaki 3'üncü tur müsabakası sonucunda hakem Ali Gürbüz'ü galip ilan etti. 
Başkan Enver Yılmaz, sosyal medyadan yaptığı açıklamada karara tepki göstererek, "Bugün Edirne'de bizzat şahit olduğum 657'nci Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde yaşanan hakem kararı tam bir skandaldır. Kırkpınar hakemleri ömrünü mindere adamış, 4 başpehlivanlığı olan, sporcumuz Recep Kara’nın açıkça kazandığı müsabakayı rakip güreşçiye hediye etmiştir. Er meydanlarına lobicilik yaparak, yüzlerce yıllık kültürümüze şaibe bulaştırmaya kimsenin hakkı yoktur. Centilmenlik, yiğitlik ve kültürel mirasın sergilendiği Er Meydanı’nda, doping cezası alan pehlivanları güreştiren Türkiye Güreş Federasyonu Başkan ve yönetimi ile Kırkpınar hakemleri istifa etmelidir" dedi.

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