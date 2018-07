Başkan Hopikoğlu: “Trabzonspor ismiyle lige katılmak istiyoruz”

"Önümüzde 2 tane engel var"

Osman ŞİŞKO / TRABZON,()

Trabzonspor Basketbol Kulübü Başkanı Abiş Hopikoğlu, Trabzonspor Futbol Kulübü'nde bir önceki yönetimin, kulüplerine aktardığı 11 milyon TL için icra takibi başlatması, isim ve logo haklarını geri çekeceği yönündeki iddialara yanıt verdi. Hopikoğlu, "Hukuki mütalaamızı pazartesi gübü Basketbol Federasyonuna vereceğiz. Biz Trabzonspor ismiyle lige katılmak istiyoruz" dedi.

Trabzonspor Futbol Kulübünde bir önceki yönetimin, Trabzonspor Basketbol Kulübüne aktardığı 11 milyon TL için icra takibi başlatması, isim ve logo haklarını geri çekeceği iddiaları üzerine Trabzonspor Basketbol Kulübü Başkanı Abiş Hopikoğlu ve yönetim kurulu üyeleri basın toplantısı düzenledi.

Öncelikle son günlerde camiamızı ve kamuoyunu böyle üzücü ve tatsız bir olaydan dolayı meşgul etmek durumunda kalmaktan büyük üzüntü duyduklarını dile getiren Hopikoğlu, “Her şeyden önce bilinmesini istediğim tek gerçek, Trabzonspor sevdamın ve sevgimin her şeyin üstünde olduğu gerçeğidir. Bu gerçekten de yola çıkarak seçilmiş olan Trabzonspor Kulübü’nün sayın başkanı ve yönetimi başta olmak üzere camiamızın tüm emekçilerini her daim, her koşulda saygı ve sevgi temelinde önemsediğimizi ve asla saygısızlık yapmak niyetinde olmadığımızı kamuoyunun bilgisine sunarım" dedi.

"ÖNÜMÜZDE 2 TANE ENGEL VAR"

Yaşananların kabul edilemez olduğunu belirten Başkan Hopikoğlu, "Bu olayı hiçbir gerçek Trabzonsporlu kabul edemez, kabullenemez. Bu olaylardan birkaç gün sonra ise noter kanalı ile eski kulüp başkanı Sayın Muharrem Usta tarafından kulübümüze destek ve yardım amacı ile gönderildiğini bildiğimiz paralarla ilgili borçlandırma yazısı tarafımıza tebliğ edildi. Biz söz konusu yazıya cevaben yazdığımız yazıda ne futbol kulübü ne de basketbol kulübü yönetim kurullarımızın borçla ilgili karar almadığını ve dolayısı ile bizim kulübümüzün böyle bir borcunun olmadığını bildirdik. Eğer böyle bir talepleri varsa bu konuda dönemin yönetim kurulu ve kulüp başkanından bilgi alabileceklerini ilettik. Bu gelişmeler neticesinde son olarak 10 Temmuz tarihinde bizi şok eden icra yazısı kulübümüze ulaştı. Türkiye Basketbol Federasyonu’na lige katılım başvurusunun son günü olan 13 Temmuz’da ödememizi ve belgelerimizi ulaştırdığımızda ise federasyona bir nüshası ulaşan ama halen daha bize ulaşmayan Trabzonspor futbol kulübünün isim hakkının geri çekilmesi ile ilgili yazının bir nüshasına ulaştık. Yazıda, Trabzonspor adının ve logosunun basketbol takımınca kullanılmaması ve kullanılması halinde de kendilerini dava edecekleri beyan ediliyor. Bunun üzerine biz de gerekli yazışma ve çalışmaları hukukçularımızca başlattık. Basketbol kulübünün isminin tecil haklarının bizde olduğu, logonun ise 2 yıl önce değiştirildiğini hazırladığımız savunmaya ekleyerek, hukuki mütalaamızı Pazartesi Basketbol Federasyonuna vereceğiz. Bu mütalaa federasyon tarafından kabul görüp, görmeyeceğini bilmiyoruz. Lige başlamak için bizim önümüzde 2 tane engel var. Biri mütalaanın durumu, diğeri ise sponsorların bizimle devam edip etmeyeceğidir. Biz, Trabzonspor ismiyle lige devem etmek istiyoruz" diye konuştu.

"ZAMAN BAŞARMAK İÇİN BİRLİK ZAMANI"

Yaşananları camiaya zarar vereceğine işaret eden Hopikoğlu, "Bütün bu gerçeklik çerçevesinde hem futbol hem de basketbolumuzun geçtiği bu zor süreçte kavgacı bir tavrın ve tarzın camiamıza daha büyük yaralar vereceğinin bilincinde olarak aziz ve büyük taraftarımızın; her daim onlarla beraber ve onların gerçek sevdalarının doğruları ile yol almak için elimizden geleni yapacağımızı bilmelerini isterim ve bunu yapmaya çalışırken de arkamızdaki en büyük gücümüzün yine onlar olacağını bundan önceki süreçte verdikleri destek ve duydukları sevgi ile bize göstermişlerdir. Biz de taraftarımıza Trabzonspor’un özellikle şike sürecindeki onurlu duruşuna verdiğim ve bundan sonra da vereceğim destek bazı çevreleri rahatsız etse bile camiaya yakışır duruşumu bu alanda korumaya kararlıyım, esasen samimi bir Trabzonsporlu için başka da bir yol yoktur, zira Trabzonspor güçlerin iktidarına ahlaklı isyanın adıdır. Trabzon’un ahlaklı devrimci ruhuna bundan önce olduğu gibi bundan sonra da her daim sadık kalacağımın sözünü veriyorum. Trabzonspor camiası için zaman artık kavga zamanı değil, başarmak için birlik zamanı. Biz taraftarlarımız ile bunu yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

