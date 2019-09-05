Başkan Hasan Sayyıdan: Avrupa Şampiyonası'ndan madalyalarla döneceğiz

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, goalball branşında Avrupa Şampiyonası'ndan sporcuların madalyalarla döneceklerine inandığını belirterek, "İki takımımız 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde ettikleri için başarılı olduklarını ispatlamış oldu. Avrupa Şampiyonası'nda da sporcularımızdan madalya bekliyoruz. İnanıyoruz, çalışıyoruz ve emek sarf ediyoruz. Teknik heyet ve sporcularımız buna inançlı, biz inançlıyız, ülkemiz inançlı ve bu inancımızın boşa gitmeyeceğini söylemek istiyorum" dedi.



Konya'da Selçuk Üniversitesi Spor Kompleksi'nde bulunan 3 salonda erkeklerde 31 takım, kadınlarda ise 13 takımın katıldığı goalball yükselme grup müsabakaları sona erdi. Müsabakalarda ilk üçe giren erkek takımları 4'üncü Lig'de, kadın takımları ise 2'nci Lig'de mücadele edecek. Zorlu bir turnuva olduğunu belirterek, bu zorlukları aşmalarında emeği geçenlere teşekkür eden Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, "Konya'da yükselme grubu müsabakaları yaptık. Erkeklerde 31 takım, bayanlarda 13 takım bu turnuvaya katıldı. 3 salonda geniş katılımlı bir turnuvaydı. 44 takımın katıldığı bir turnuvanın zorluklarını siz de tahmin edersiniz. Bu bir koordinasyon ve organizasyon işiydi. Mutlu olduğumuz nokta şuydu; 30 Ağustos'ta Konya'ya geldiğimde endişeliydim. 44 takımın katılacağı büyük bir turnuvaydı. Acaba turnuvada sorunlar çıkar mı diye düşünüyordum. Ama töreni yaptığımızda bu işin altından kalktığımızı gördük. İl temsilcimizin çok emekleri oldu. İl müdürümüzün bize gösterdiği hoşgörü var. Belediyelerimizin destekleri var. Dolayısıyla turnuvanın başarılı geçmesinde kişi ve kurumlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.



'AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDAN MADALYALARLA DÖNECEĞİZ'



Ekim ayında düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'na sporcularının hazır olduğunu, oradan da madalyalarla döneceklerine inandığını ifade eden Başkan Hasan Sayyıdan, şunları söyledi:



"Burada ilk üçe giren erkek takımlarımız, önümüzdeki yıl kendilerini 4'üncü Lig'de temsil edecekler. Bayanlar ise 2'nci Lig'de temsil edecekler. Dolayısıyla goalball branşında başarılı bir federasyon olarak hâlâ yükselme grubunda da gerek organizasyon olarak, gerekse sportif anlamda başarımızın devam ettiğini gördüğümde mutlu oldum. Ekim ayında Avrupa Şampiyonamız var. Gerek kadın goalball'cularımız, gerekse erkek goalball'cularımız Avrupa Şampiyonası'na katılacaklar. Ama bizim her iki takımımız da 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde ettikleri için başarılı olduklarını ispatlamış takımlarımız. İnanıyorum ki orada da Avrupa Şampiyonası'nda sporcularımızdan madalya bekliyoruz. İnanıyoruz, çalışıyoruz ve emek sarf ediyoruz. Teknik heyet ve sporcularımız buna inançlı, biz inançlıyız, ülkemiz inançlı ve bu inancımızın boşa gitmeyeceğini söylemek istiyorum."

