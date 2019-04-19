Başkan Gevrek'ten Yeşilyurt Belediyespor'a ziyaret

Taha AYHAN / MALATYA () - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un kulüp başkanı Adil Gevrek, Bölgesel Amatör Futbol Ligi 2'nci Grup'ta şampiyonluğa aday olan Yeşilyurt Belediyespor'u sezonun son haftasında ki Ulalar Belediyespor maçı öncesi ziyaret etti.

21 Nisan 2019 Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Ulalar Belediyespor'u mağlup ederek grup şampiyonluğunu ilan edip, 3'üncü Lige Yükselme Grup finallerine katılmak isteyen Yeşilyurt Belediyespor'un Yeşiltepe'de yaptığı antrenmanı; Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı ve Yeşilyurt Belediyespor Kulüp Yöneticileri Şahin Özer, Bekir Karakuş ve Kadircan Esen, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Özgül, Yeni Malatyaspor kulüp yöneticileri, Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Sportif Direktörü Ali Ravcı ve Malatyaspor Derebeyleri Taraftar Grubu Üyeleri ziyaret etti. Yeşilyurt Belediyespor'un sezon başından beri ortaya koyduğu duruş, mücadele ve kazanma hırsını takdirle karşıladıklarını ifade eden Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, "Yeşilyurt Belediyespor'u yakından takip ediyoruz ve sezon başından beri ortaya koyduğu mücadeleyi takdirle karşılıyoruz. İnşallah Ulalar Belediyespor deplasmanından galibiyetle dönerek şampiyon olacağınıza hepimiz inanıyoruz. İnanmak başarmanın yarısıdır, o inanç ve istekte sizlerde var, bunu gösteriyorsunuz. Malatyaspor camiası sizlerin yanındadır, herkes size inanıyor ve güveniyor. Malatya'da 3'üncü Lig takımın olması en büyük arzumuzdur ve bu eksikliği Yeşilyurt Belediyespor bu sezon giderecektir. Yüce Rabbim hepinizin yardımcısı olsun inşallah, başarılar dilerim. Cumartesi günü bizimde Trabzonspor ile zorlu bir maçımız var, inşallah oradan güzel bir sonuçla ayrılacağız ardından sizlerde kazanacaksınız ve hafta sonunda çifte mutluluk yaşayacağız. Bizlerde maçın ardından size destek için Erzincan'da olmaya çalışacağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından teknik ekip ile futbolculara tatlı ikram edildi.

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