Başkan Fikret Orman ve Şenol Güneş transfer zirvesini Samorin'de yapacak   

Umut Nayır için bedava almaktan vazgeçildi Orkun Kökçü hedefte

ALİ DANAŞ / SAMORİN,() -

Yeni sezon Slovakya'da hazırlanan Beşiktaş'ta yönetim ve Şenol Güneş arasındaki transfer zirvesi yarın gerçekleştirilecek.

Başkan Fikret Orman, transfer komitesi üyeleri Umut Güner ve Şafak Mamutyazıcıoğlu yarın kamp yapılan Samorin'e gelerek takımın son durumunu yerinde gözlemleyecek. Aynı zamanda teknik direktör Şenol Güneş ile bir transfer zirvesi gerçekleştirecek olan yönetim, alınması planlanan oyuncuları Şenol Güneş'in onayına sunacak. Güneş'in, sağ bek ve santrafor isteği doğrultusunda bir çok isimle temasa geçen transfer komitesi belirlediği oyuncular için tecrübeli teknik adamdan görüş alacak.

Transfer zirvesinde teklif gelen oyuncuların durumu da masaya yatırılacak ve Şenol Güneş'in tamam dediği futbolcular için gelecek teklifler değerlendirmeye alınacak. Şu ana kadar Quaresma, Pepe, Babel ve Vida'nın satılmasına kesinlikle karşı çıkan Şenol Güneş'in 2 şartla bu oyuncuların satışına izni var.

Bu şartlardan birincisi futbolcunun gitmek istemesi. Tosic'te olduğu gibi futbolcunun teklifi değerlendirip gitmek istemesi halinde satışa onay verecek olan Güneş'in ikinci şartı ise kulüp menfaatine olacak derecede yüksek bir teklifin gelmesi. Siyah-beyazlı kulüpte resmi olarak açıklanmasa da Quaresma'ya Çin'den, Vida'ya İngiltere'den Babel'e de Brezilya'dan teklifler olduğu biliniyor.

UMUT NAYIR BEDAVA ALINMAKTAN VAZGEÇİLDİ ORKUN KÖKÇÜ HEDEFTE

Takımı gençleştirme operasyonu kapsamında 2 oyuncuyu resmi olarak kadrosuna katan Beşiktaş, Osmanlıspor ve TFF arasında yapacağı görüşmelere göre Umut Nayır transferini de sonuçlandırmayı hedefliyor. Genç oyuncunun sözleşmesini fesih etmesine rağmen Osmanlıspor'un feshin haksız olduğunu açıklamasından sonra olayın hukuki yönünü de incelemeye başlayan siyah-beyazlıları Başkent ekibi ile arasının bozulmaması için bedelsiz imzadan vazgeçti. Umut Nayır transferinin bir kaç gün içinde kesin sonuca ulaşması bekleniyor.

Bu arada genç oyunculara yatırım kapsamında Feyenord'da oynayan Orkun Kökçü'yü de gündemine alan siyah-beyazlılar 17 yaşındaki orta saha oyuncusu için Feyenord ile masaya oturmayı planlıyor.