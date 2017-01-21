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Başkan Ekmekçioğlu'ndan Altay armasına haciz işlemine tepki

ALTAY Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, eski masör Mehmet Olgun'un 70 bin liralık alacağı için kulübün armasına, Büyük Altay ve 19on4 logolarına haciz işlemi başlatmasının ardından, "Asırlık Altay markası ve arması ne yere düşer,...

Başkan Ekmekçioğlu'ndan Altay armasına haciz işlemine tepki
ALTAY Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, eski masör Mehmet Olgun'un 70 bin liralık alacağı için kulübün armasına, Büyük Altay ve 19on4 logolarına haciz işlemi başlatmasının ardından, "Asırlık Altay markası ve arması ne yere düşer, ne de yabancı ellere geçer" dedi.
Göreve geldiklerinden geçmiş borçlara ve yeni transferlere yaklaşık 3.5 milyon TL ödeme yaptıklarını dile getiren Başkan Ekmekçioğlu, "Masör Mehmet Olgun kulübümüze davet edilmesine rağmen avukatını görevlendirdi. Yapılan görüşmelerde borcun anapara üzerinden ödenebileceği belirtildi. Ancak avukatı müvekkilinin hak etmediği fazla mesai ücretlerini talep etmekte ısrarcı oldu" dedi.
Masör Olgun ile avukatına arma ve logoya haciz koydurma yolunu seçmemeleri için ricada bulunmalarına rağmen yasal sürecin hoş olmayan bir şekilde sürdüğünü dile getiren Ekmekçioğlu, "Sportif başarının yanı sıra mali açıdan da şampiyon olacak bir kulüp için yeniden yapılanıyoruz. Altay'ın bir borç realitesi var. Kulübün gelir gider dengesini rayına oturtarak bu darboğazdan çıkış peşindeyiz. Oyuncusu ve tüm personeli ile borçsuz bir dönemdeyiz. Geçmişten gelen ve mahkeme yoluyla kesinleşen alacaklar için süreç ne ise üzerimize düşeni yapacağız. Asırlık Altay markası ve arması ne yere düşer, ne de yabancı ellere geçer" diye konuştu.

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