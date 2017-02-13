Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan " Halkımıza iyice anlatmamız lazım"
"Nihai hedefimiz DEĞAŞ'tan bölgeyi temizlemek"
Otomobilde eşi ve çocuklarını rehin alan kişi yakalandı
Uyku ilacıyla etkisiz hale getirildi
Ayvacık, bu kez 5.4 büyüklüğünde depremle sallandı
Deprem bölgesinde okullar tatil
El Bab şehidi Teğmen Yayla AKP'li vekilin akrabası çıktı
Fırat Kalkanı şehit sayısı 67'ye...

Başkan Bedir: Fenerbahçe galibiyetimizin tesadüf olmadığını gösterdik

KAYSERİSPOR Başkanı Erol Bedir, dün akşamki Galatasaray galibiyetini değerlendirirken, "Fenerbahçe galibiyetimizin tesadüf olmadığını herkes gördü. Biz can derdindeyiz, büyük- küçük takım fark etmez" dedi Sarı kırmızılı...

Başkan Bedir: Fenerbahçe galibiyetimizin tesadüf olmadığını gösterdik
KAYSERİSPOR Başkanı Erol Bedir, dün akşamki Galatasaray galibiyetini değerlendirirken, "Fenerbahçe galibiyetimizin tesadüf olmadığını herkes gördü. Biz can derdindeyiz, büyük- küçük takım fark etmez" dedi
Sarı kırmızılı takım teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde, süper ligde 6 hafta sonra deplasmanda Galatasaray'ı devirdi. Son olarak deplasmanda Gaziantepspor’u mağlup eden Kayserisporlular, Ziraat Türkiye Kupasında Beşiktaş’la 1-1 berabere kalıp. Çeyrek finale yükselirken, ligde üç büyüklerden Fenerbahçe’yi 4-1, Galatasaray’ı ise 2-1 yenerek, dikkatleri üzerinde topladı. İkinci yarının başlamasından bu yana 4 maçlık periyotta sadece Başakşehir’e deplasmanda yenilen Kayserispor, Akhisar Belediyespor maçından beraberlikle, Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarından ise galibiyetle ayrılıp, 7 puan topladı. 12 puanla başladığı ikinci yarıda puanını 19’a yükselten sarı kırmızılı kulübün Başkanı Erol Bedir, şöyle dedi:
"Sergen Yalçın hocamızla başladığımız ikinci yarı mücadelemizde can derdine düştük. Bizim için her maçın hedefi 3 puan. 'Büyük' veya 'küçük takım' diye nitelendirmemiz yok. Galatasaray maçında aldığımız galibiyet Fenerbahçe’ye karşı elde ettiğimiz üstünlüğün tesadüf olmadığının bir göstergesiydi. Kimin ne yazdığı, çizdiği, ne dediği bizim için önemli değil. Havalara girmeden, ayağımız yere basarak hem ligde hem kupada yolumuza devam edeceğiz. Halkıyla, kent protokoluyla,cefakar ve vefakar taraftarıyla, medyasıyla kenetlenen Kayserispor’un Süper ligde bu sezon kalma mücadelesi var. Onun için Kayserispor’un üç büyüklerle olan mücedelesindeki başarısını rüyada görse hayıra yormayacak kişilerle işimiz yok. Her maça galibiyet için çıkıyoruz."
Galatasaray galibiyeti sonrası İstanbul’da durup dinlenmeksizin ilk uçakla Kayseri’ye dönen sarı kırmızılı oyunculara, Cuma günü saat 19.00’da oynayacakları Bursaspor maçı için izin verilmedi. Tesislerinde kampa giren sarı kırmızılı kadrodaki oyunculardan Galatasaray maçının ilk dakikalarında sakatlanan Kana Bıyık’ın durumu bu gün çekilecek MR’dan sonra belli olacak.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.