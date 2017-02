Başkan Bedir: Fenerbahçe galibiyetimizin tesadüf olmadığını gösterdik

KAYSERİSPOR Başkanı Erol Bedir, dün akşamki Galatasaray galibiyetini değerlendirirken, "Fenerbahçe galibiyetimizin tesadüf olmadığını herkes gördü. Biz can derdindeyiz, büyük- küçük takım fark etmez" dedi

Sarı kırmızılı takım teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde, süper ligde 6 hafta sonra deplasmanda Galatasaray'ı devirdi. Son olarak deplasmanda Gaziantepspor’u mağlup eden Kayserisporlular, Ziraat Türkiye Kupasında Beşiktaş’la 1-1 berabere kalıp. Çeyrek finale yükselirken, ligde üç büyüklerden Fenerbahçe’yi 4-1, Galatasaray’ı ise 2-1 yenerek, dikkatleri üzerinde topladı. İkinci yarının başlamasından bu yana 4 maçlık periyotta sadece Başakşehir’e deplasmanda yenilen Kayserispor, Akhisar Belediyespor maçından beraberlikle, Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarından ise galibiyetle ayrılıp, 7 puan topladı. 12 puanla başladığı ikinci yarıda puanını 19’a yükselten sarı kırmızılı kulübün Başkanı Erol Bedir, şöyle dedi:

"Sergen Yalçın hocamızla başladığımız ikinci yarı mücadelemizde can derdine düştük. Bizim için her maçın hedefi 3 puan. 'Büyük' veya 'küçük takım' diye nitelendirmemiz yok. Galatasaray maçında aldığımız galibiyet Fenerbahçe’ye karşı elde ettiğimiz üstünlüğün tesadüf olmadığının bir göstergesiydi. Kimin ne yazdığı, çizdiği, ne dediği bizim için önemli değil. Havalara girmeden, ayağımız yere basarak hem ligde hem kupada yolumuza devam edeceğiz. Halkıyla, kent protokoluyla,cefakar ve vefakar taraftarıyla, medyasıyla kenetlenen Kayserispor’un Süper ligde bu sezon kalma mücadelesi var. Onun için Kayserispor’un üç büyüklerle olan mücedelesindeki başarısını rüyada görse hayıra yormayacak kişilerle işimiz yok. Her maça galibiyet için çıkıyoruz."

Galatasaray galibiyeti sonrası İstanbul’da durup dinlenmeksizin ilk uçakla Kayseri’ye dönen sarı kırmızılı oyunculara, Cuma günü saat 19.00’da oynayacakları Bursaspor maçı için izin verilmedi. Tesislerinde kampa giren sarı kırmızılı kadrodaki oyunculardan Galatasaray maçının ilk dakikalarında sakatlanan Kana Bıyık’ın durumu bu gün çekilecek MR’dan sonra belli olacak.