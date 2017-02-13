Başkan Bedir: Fenerbahçe galibiyetimizin tesadüf olmadığını gösterdik (2)

BAŞKAN, TARAFTARLARI MAÇA ÇAĞIRDI

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, ''Yönetime geldikten sonra yaptığımız yoğun çalışmalar sonucu göreve getirdiğimiz teknik heyet ve oluşturduğumuz takımımızı, son haftalarda almış oldukları başarılı sonuçlardan dolayı tebrik ediyor, Galatasaray deplasmanından alınan önemli galibiyeti, sevgili taraftarlarımıza armağan ediyorum. Ancak; motivasyonu daha kolay ve aynı zamanda vitrin maçları olan Fenerbahçe, Galatasaray gibi maçlar kazanılınca büyük yankı yapmasına rağmen nihayetinde onlardan alınan puanlar da diğer takımlardan alınan puanlarla aynıdır. Dolayısıyla, bu maçlarda alınan başarılı sonuçların takımımıza ekstra kazanç sağlaması için Cuma günü oynayacağımız Bursa maçını mutlaka kazanmamız gerekmektedir. Kendi sahamızda oynayacağımız bu maçta, Cuma günü olmasına rağmen stadımız tamamen doldurulmalı ve 90 dakika susmadan takımımızı desteklemeliyiz. Küfürsüz,hakaret içermeyen ve Kayserispor'a yakışan tezahüratlarıyla tribünleri dolduracak taraftarlarımızın 3 puan mücadelemizde önemli bir etken olacağına inanıyorum'' dedi.

Bedir, her geçen gün işlerinin daha da zorlaştığını belirterek, şöyle devam etti:

''Umutlar arttıkça sorumluluklarımız da çoğalmaktadır. Rakiplerimiz artık yeni Kayserisporumuz'u durdurabilmenin hesabını daha da özenle yapmaktadırlar. Biz, diğer takımların bize karşı alacakları tedbirler ve onların maç sonuçlarıyla ilgilenmeden içeride-dışarıda puan kaybetmemek için çok dikkatli olmalıyız. Bu nedenle; yönetim, teknik heyet, futbolcular ve taraftarlarımızla birlikte şehrin tamamı kendi üzerine düşeni yapmalı ve bu zorlu yolculuktan alnımızın akıyla çıkmalıyız. Bursa maçını; taraftarlarımızın muhteşem desteği ve takımımızın alın teriyle kazanacağımıza inanmakla birlikte işimizin hiç de kolay olmadığını hatırlatıyor,iyi sonuç almamızda etken olabilecek tüm paydaşlarımızı Cuma günü saat 19.00'da Kadir Has stadına davet ediyorum.''