Son Dakika
Başiskele'de dağ koşusu milli takım seçmeleri
Dünya Dağ Koşusu Şampiyonası'na gidecek milli takımı belirlemek için düzenlenen seçmeler, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde yapıldı. Arjantin'de yapılacak Dünya Dağ Koşusu Şampiyonası'na gidecek milli takımın belirlenmesi amacıyla...
SPOR 21.09.2019, 16:15
Dünya Dağ Koşusu Şampiyonası'na gidecek milli takımı belirlemek için düzenlenen seçmeler, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde yapıldı.
Arjantin'de yapılacak Dünya Dağ Koşusu Şampiyonası'na gidecek milli takımın belirlenmesi amacıyla Başiskele'de seçme yarışması düzenlendi. Seçmelerde U20 ve büyükler kategorilerinde yarışmalar yapıldı.
Büyük erkeklerde 10.6 kilometrelik yarışta Ramazan Karagöz; Abdullah Çakır ve Rıdvan Taş'ın önünde birinciliği alırken, kadınlarda Esra Oysal; kardeşi Özlem Oysal'ın bir saniye önünde birinciliği elde etti.
U20 kategorisinde ise Diyarbakır'dan Dilek Öztürk ile Ağrı'dan Sebih Bahar ilk sırayı alan isimler oldu.
Arjantin'de yapılacak Dünya Dağ Koşusu Şampiyonası'na gidecek milli takımın belirlenmesi amacıyla Başiskele'de seçme yarışması düzenlendi. Seçmelerde U20 ve büyükler kategorilerinde yarışmalar yapıldı.
Büyük erkeklerde 10.6 kilometrelik yarışta Ramazan Karagöz; Abdullah Çakır ve Rıdvan Taş'ın önünde birinciliği alırken, kadınlarda Esra Oysal; kardeşi Özlem Oysal'ın bir saniye önünde birinciliği elde etti.
U20 kategorisinde ise Diyarbakır'dan Dilek Öztürk ile Ağrı'dan Sebih Bahar ilk sırayı alan isimler oldu.
16°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 21 Eylül 2019
|İmsak
|05:18
|Güneş
|06:44
|Öğle
|13:02
|İkindi
|16:27
|Akşam
|19:10
|Yatsı
|20:30
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|12
|2. Fenerbahçe
|5
|10
|3. Denizlispor
|5
|8
|4. Çaykur Rizespor
|4
|8
|5. Galatasaray
|4
|7
|6. Gazişehir
|4
|7
|7. Malatyaspor
|4
|6
|8. Trabzonspor
|4
|6
|9. Konyaspor
|5
|6
|10. Sivasspor
|4
|5
|11. Göztepe
|5
|5
|12. Antalyaspor
|5
|5
|13. Ankaragücü
|5
|5
|14. Beşiktaş
|4
|4
|15. Kasımpaşa
|5
|4
|16. Başakşehir
|4
|4
|17. Kayserispor
|5
|3
|18. Gençlerbirliği
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|10
|2. Adana Demirspor
|5
|9
|3. Keçiörengücü
|5
|9
|4. Bursaspor
|5
|9
|5. Hatayspor
|4
|8
|6. Fatih Karagümrük
|4
|8
|7. Altay
|5
|8
|8. Akhisar Bld.Spor
|4
|7
|9. Balıkesirspor
|5
|7
|10. Erzurum BB
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. İstanbulspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|4
|4
|16. Boluspor
|5
|2
|17. Giresunspor
|4
|1
|18. Eskişehirspor
|4
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|5
|15
|2. Man City
|6
|13
|3. Leicester City
|6
|11
|4. Bournemouth
|6
|10
|5. Tottenham
|6
|8
|6. M. United
|5
|8
|7. Burnley
|6
|8
|8. Sheffield United
|6
|8
|9. Chelsea
|5
|8
|10. Arsenal
|5
|8
|11. West Ham
|5
|8
|12. Southampton
|6
|7
|13. Crystal Palace
|5
|7
|14. Everton
|6
|7
|15. Brighton
|6
|6
|16. Norwich City
|6
|6
|17. Newcastle
|6
|5
|18. Aston Villa
|5
|4
|19. Wolverhampton
|5
|3
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|4
|10
|2. Atletico Madrid
|5
|10
|3. Villarreal
|5
|8
|4. Real Madrid
|4
|8
|5. Athletic Bilbao
|4
|8
|6. Barcelona
|4
|7
|7. Granada
|4
|7
|8. Levante
|5
|7
|9. Real Sociedad
|4
|7
|10. Osasuna
|5
|7
|11. Deportivo Alaves
|4
|5
|12. Real Betis
|5
|5
|13. Real Valladolid
|5
|5
|14. Celta de Vigo
|5
|5
|15. Valencia
|4
|4
|16. Mallorca
|4
|4
|17. Espanyol
|4
|4
|18. Getafe
|4
|3
|19. Eibar
|5
|2
|20. Leganés
|4
|0