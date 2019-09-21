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Başiskele'de dağ koşusu milli takım seçmeleri

Dünya Dağ Koşusu Şampiyonası'na gidecek milli takımı belirlemek için düzenlenen seçmeler, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde yapıldı. Arjantin'de yapılacak Dünya Dağ Koşusu Şampiyonası'na gidecek milli takımın belirlenmesi amacıyla...

SPOR 21.09.2019, 16:15
Başiskele'de dağ koşusu milli takım seçmeleri
Dünya Dağ Koşusu Şampiyonası'na gidecek milli takımı belirlemek için düzenlenen seçmeler, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde yapıldı.
Arjantin'de yapılacak Dünya Dağ Koşusu Şampiyonası'na gidecek milli takımın belirlenmesi amacıyla Başiskele'de seçme yarışması düzenlendi. Seçmelerde U20 ve büyükler kategorilerinde yarışmalar yapıldı.
Büyük erkeklerde 10.6 kilometrelik yarışta Ramazan Karagöz; Abdullah Çakır ve Rıdvan Taş'ın önünde birinciliği alırken, kadınlarda Esra Oysal; kardeşi Özlem Oysal'ın bir saniye önünde birinciliği elde etti.
U20 kategorisinde ise Diyarbakır'dan Dilek Öztürk ile Ağrı'dan Sebih Bahar ilk sırayı alan isimler oldu.

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