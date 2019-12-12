Basel - Trabzonspor maçının 11'leri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 6'ncı hafta maçında Trabzonspor ile İsviçre ekibi Basel arasında oynanacak karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

St. Jakob Park Stadyumu'nda TSİ 20.55'te başlayacak mücadeleyi Makedonya Futbol Federasyonu'ndan Aleksandar Stavrev yönetecek. Stavrev’in yardımcılıklarını Marjan Kirovski ve Dejan Kostadinov üstlenecek.

İki takımın ilk 11'leri şu şekilde:

BASEL: Omlin - Widmer, Eray Cömert, Alderete, Petretta, Frei, Xhaka, Stocker, Zuffi, Pululu, Cabral

TRABZONSPOR: Erce - Hosseini, Ivanildo, Serkan, Abdurrahim, Fıratcan, Abdulkadir, Doğan, Onazi, Avdijaj, Ekuban