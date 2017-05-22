Başbakan Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye kutlama

ANKARA,() - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Fenerbahçe Basketbol Takımı'nın THY Avrupa Ligi Şampiyonu olması nedeniyle Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ı tebrik etti.
Başbakanlık'ın resmi internet sitesinde yer alan kutlama mesajında, 'Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, Fenerbahçe Basketbol Takımı'nın THY Avrupa Ligi Şampiyonu olması dolayısıyla Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’a tebrik telgrafı göndermiştir' ifadeleri yer aldı.
ANKARA,() - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Fenerbahçe Basketbol Takımı'nın THY Avrupa Ligi Şampiyonu olması nedeniyle Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ı tebrik etti.