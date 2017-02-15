Başar Oktar, 1 puanla üçüncülüğü kaçırdı

ERZURUM, () - AVRUPA Gençlik Olimpik Kış Festivali’nde Rus sporcu Petr Gummenik’in altın madalya kazandığı artistik patinaj yarışmasında Türk sporcu Başar Oktar, bir puanla bronz madalyayı kaçırdı ve dördüncü oldu.

Yenişehir’deki Buz Pateni Salonu’nda gerçekleşen erkekler kısa ve serbest program yarışmalarında 14 sporcu mücadele etti. Kısa programı ilk sırada tamamlayan Rus Petr Gummenik, performansını en son sergileyen isim oldu. Cirque de Soleil eşliğinde buz pistine çıkan Gummenik, jüriden 127.65 aldı. Kişisel en iyi puanına yakın yaklaşan 14 yaşındaki sporcu, 195.21 puanla EYOF 2017 Erzurum’da altın madalyanın sahibi oldu.

Kısa programda ikinci olan son iki yılın İtalya şampiyonu Daniel Grassl, Nat King Cole & Charlie Chaplin’in Smile şarkısı eşliğindeki performansıyla serbest programda 114.89 puan aldı ve 178.24 ulaşarak gümüş madalyayı kazandı. Serbest programda Ennio Morricone’ye Mission Soundtrack eşliğinde performansını sergileyen Gürcü Nika Egadze, eksi iki ceza puanına rağmen jüriden aldığı 101.47 puanla 155.18 puana ulaşarak üçüncülük kürsüsüne çıktı.

BAŞAR OKTAR ŞANSIZDI

Türkiye’yi temsil eden Başar Oktar, kısa programdaki başarılı performansını serbest programa da taşımasına rağmen bronz madalyanın bir puan uzağında kaldı. 13’üncü sırada piste çıkan son iki yılın Türkiye şampiyonu 14 yaşındaki Başar Oktar, Cellos’un Whole Lotta Love şarkısıyla 91.91 puan alarak toplamda 154.11 puanla dördüncü oldu.

İsveçli sporcu Nikolaj Majorov, Brahms’in Hungarian Dance şarkısı eşliğinde sergilediği performans sırasında bir sakatlık yaşadı. Sıçrayışı sonrası yere indiğinde yaşadığı denge kaybı nedeniyle acı çektiği gözlenen Majorov, bir süre sonra buz pisti dışına doğru hareketlendi. Bu esnada Erzurum seyircisi alkışlarla destek olunca, 16 yaşındaki sporcu devam etme kararı aldı ve performansını tamamladı. Performansı sonrası jüriden 81.02 puan alan Majorov, toplamda 124.97 puanla 10’uncu oldu.

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